Tài xế Mazda 3 'đánh võng' như phim sẽ bị phạt 14 triệu đồng

Như đã thông tin, sáng 7-9, Cơ quan CSĐT, Đội CSGT Công an quận Bắc Từ Liêm phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Bắc đã tiến hành lập biên bản đối với Khang Văn Tuấn, tài xế ô tô Mazda 3 biển số 30E-861.30, về hành vi lạng lách, đánh võng gây náo loạn trên đường Cầu Diễn hôm 5-9.



Sau khi lập biên bản, cơ quan chức năng đưa Tuấn và chiếc Mazda 3 về trụ sở Công an quận Bắc Từ Liêm để làm việc.

Tại trụ sở công an, Khang Văn Tuấn không xuất trình được giấy phép lái xe, với lý do bị Công an quận Hoàn Kiếm tước giấy phép lái xe do hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực Hồ Gươm vào ngày 19-6 trước đó.



Khang Văn Tuấn tại trụ sở công an. Ảnh: An Ninh Thủ Đô

Sau khi được cho xem lại toàn bộ hình ảnh vi phạm tại khu vực đường Cầu Diễn và trên địa bàn quận Cầu Giấy vừa qua, tài xế Khang Văn Tuấn đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình.

Theo đó, công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử phạt tài xế Tuấn với các lỗi như: không có giấy phép lái xe; chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường... Do tài xế Tuấn tái vi phạm, cảnh sát đang xem xét sẽ xử phạt đối với tài xế này mức phạt cao nhất. Với hai lỗi trên, tài xế Tuấn sẽ bị phạt tiền 14 triệu đồng và tạm giữ phương tiện bảy ngày.

Đáng chú ý, mức xử phạt trên mới chỉ là xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông. Còn lại, cơ quan công an cũng đang xem xét về nhân thân cũng như những vi phạm khác nếu có đối với tài xế Tuấn để có các bước xử lý theo quy định của pháp luật.