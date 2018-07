TP.HCM: Đi xe buýt có WiFi, sách báo miễn phí

21 tuyến xe buýt điểm gồm: Bến Thành-Bến xe Chợ Lớn (01), Bến Thành-Bến xe Miền Tây (02), Bến Thành-Thạnh Lộc (03), Bến xe Chợ Lớn-Gò Vấp (07), Bến xe Miền Đông-Bến xe Miền Tây (14), Bến Thành-Chợ Hiệp Thành (18), Bến xe Chợ Lớn - Ngã ba Giồng - Cầu Lớn (23), Bến xe Miền Đông-Hóc Môn (24), Bến xe Miền Tây-Bến xe Ngã tư Ga (32), Bến xe An Sương-ĐH Quốc gia (33), Lê Hồng Phong-ĐH Quốc gia (53), Công viên 23-9 - Hiệp Phước (72), Bến xe An Sương-Bến xe Củ Chi (74), ĐH Nông Lâm-Bến tàu Hiệp Bình Chánh (89), Bến Thành-ĐH Nông Lâm (93), Bến xe Chợ Lớn-Chợ Tân Nhựt (101), Bến xe Chợ Lớn-Bến xe Ngã tư Ga (103), An Thới Đông-Ngã ba Bà Xán (127), Bến xe Miền Tây-Khu tái định cư Phú Mỹ (139), Công viên 23-9 - Khu dân cư Phú Lợi (140), Bến xe Chợ Lớn-Ngã ba Tân Vạn (150).