Triệu tập nhóm thanh niên dàn hàng ngang quốc lộ 1A

Sáng 7-8, Trung tá Tống Thành Văn, Trạm trưởng Trạm CSGT quốc lộ 1A (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) thông tin đơn vị này đã tiến hành xác minh một số thanh niên đầu đội trần dàn hàng ngang trên quốc lộ trước đầu ô tô đoạn quan huyện Hà Trung, Thanh Hóa.



Theo Trung tá Văn, đây là hành động gây phản cảm, vi phạm nghiêm trọng an toàn giao thông, gây bức xúc trong dư luận nên cần phải được xử lý nghiêm. Qua quá trình xác minh, Trạm CSGT QL1A phối hợp với Công an huyện Hà Trung đã xác định được nhóm đối tượng trên. Những người bị cơ quan công an triệu tập là Nguyễn Văn Hoàng (16 tuổi) chạy xe máy 36F4-6410 và Hoàng Văn Dương (22 tuổi) chạy xe máy 36B5-349.22, cùng 2 người ngồi sau là Phạm Văn Huy (28 tuổi) và Nguyễn Văn Tùng (17 tuổi), đều trú tại xã Hà Ninh, huyện Hà Trung.

Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản xử phạt hành chính đối với hai trường hợp trên với tổng số tiền phạt 4 triệu đồng, ngoài ra tiến hành tạm giữ toàn bộ các xe mô tô vi phạm để tiếp tục làm rõ.



8 thanh niên dàn hàng ngang trước đầu ô tô trên quốc lộ 1A bị xử phạt nặng. Ảnh: Cắt ra từ clip

Theo Trung tá Văn, Trạm CSGT QL1A và Công an huyện Hà Trung cũng đã xác minh thêm được một trường hợp nhưng chưa thể xử lý vì người này hiện không có mặt tại địa phương. Một trường hợp khác cơ quan công an cũng đang tiến hành làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Trưa 5-8, trên mạng xã hội xuất hiện một clip ghi lại cảnh 8 thanh niên chở nhau trên 4 xe máy, dàn hàng ngang trước đầu xe ô tô không cho các xe này vượt lên. Người ngồi bên cạnh tài xế ô tô đã ghi lại toàn bộ hình ảnh vi phạm giao thông của họ.