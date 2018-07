Xe buýt giả lộng hành trên quốc lộ 51

Nhiều lần xử lý nhưng xe buýt giả vẫn nhởn nhơ Ngày 2-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Phan Hồng Quang, phòng Kiểm tra điều hành, Trung tâm Quản lý điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở GTVT tỉnh Đồng Nai), cho biết tình trạng xe buýt giả hoạt động đã có từ lâu. Sau khi tuyến buýt 611 đi vào hoạt động được vài ngày thì xuất hiện xe buýt giả với logo và dán thông tin tương tự như xe buýt thật.\ “Chúng tôi rất bức xúc trước tình trạng này. Tuy nhiên, phía trung tâm không có chức năng xử lý xe buýt giả. Hiện Sở GTVT và Công an tỉnh Đồng Nai có kế hoạch phối hợp kiểm tra tình hình, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Khi kế hoạch này được tiến hành thực hiện, phía trung tâm sẽ kiến nghị phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý tình trạng xe buýt giả này” - ông Quang nói. Cũng theo ông Quang, trước kia trung tâm phát hiện nhiều xe buýt giả của tuyến này và đã kết hợp với thanh tra Sở GTVT kiểm tra, xử lý rất nhiều trường hợp. Tuy nhiên, vẫn còn xe buýt giả tồn tại như xe buýt mang biển số 72B-000.93. Gần đây, trung tâm nhận được thông tin có thêm một số xe buýt giả đang hoạt động nên đang tổng hợp để tiếp tục xử lý. V.HỘI