Hạn chế người đưa đón để giảm kẹt sân bay

“Trong dịp tết Đinh Dậu 2017, sân bay Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ hơn 2,5 triệu lượt hành khách. Dự kiến mỗi ngày có khoảng 750 chuyến bay, tăng hơn 160 chuyến so với dịp tết 2016. Đợt cao điểm trước tết tập trung vào các ngày 24 và 25-1, tức 27 và 28 tháng Chạp” - ngày 8-1, thông tin từ Tổng Công ty Cảng hàng không (ACV) cho biết.

Tân Sơn Nhất đề nghị hạn chế người đưa đón

Để chống quá tải bên trong và ngoài sân bay Tân Sơn Nhất trong dịp tết, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã đưa ra một số khuyến cáo, đề nghị hành khách lưu ý để việc làm thủ tục được nhanh chóng.

Theo đó, hành khách đi Vietnam Airlines sẽ đi vào cửa D1, làm thủ tục tại đảo A, B, C hoặc D; đi Jetstar và Vasco sẽ tới cửa D2, làm thủ tục tại đảo G với chuyến bay Vasco và đảo E/F với Jetstar; đi Vietjet sẽ vào cửa D3, làm thủ tục tại đảo I/K tại nhà ga quốc nội. Ngoài hình thức làm thủ tục check-in truyền thống tại quầy, hành khách còn có thể tự làm thủ tục trực tuyến qua trang web của hãng, sử dụng mobile check-in hoặc hệ thống kiosk check-in tự động tại sân bay. Sau khi in thẻ lên máy bay, hành khách có thể đến thẳng khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu nếu không có hành lý ký gửi.

Để việc làm thủ tục được nhanh chóng, hành khách cần chuẩn bị các loại giấy tờ cá nhân liên quan để kiểm tra an ninh như chứng minh nhân dân, hộ chiếu đối với người lớn, giấy khai sinh, giấy chứng sinh đối với trẻ em, trẻ sơ sinh… Hành khách phải có mặt trước ít nhất 60 phút cho các chuyến bay trong nước và 120 phút cho các chuyến bay quốc tế. Tốt nhất hành khách nên có mặt trước 180 phút. Một số hãng hiện nay đã mở quầy làm thủ tục trước 180 phút.

“Do số lượng người đi máy bay rất đông trong dịp tết nên hành khách cần chủ động đi sớm hơn thời gian nói trên để tránh kẹt xe và có đủ thời gian làm các thủ tục cần thiết” - ông Trần Doãn Mậu, Giám đốc Cảng vụ hàng không miền Nam, lưu ý thêm.

Đặc biệt, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đề nghị người dân chỉ nên đi đón người thân khi thực sự cần thiết và hạn chế tối đa số người đi đưa đón vì có thể gây ùn tắc tại khu vực sân bay. “Tôi thấy lưu ý này là cần thiết, bởi hay có tình trạng một người bay mà tới cả chục người đưa đón. Như mới chục phút trước, tôi thấy có hai người đi mà tới 14 người theo tiễn, phải dùng xe 29 chỗ. Ai cũng vậy thì trong, ngoài sân bay đều kẹt cứng” - bà Phạm Thị Đào, ngụ quận 3, hành khách bay chuyến TP.HCM - Vinh sáng 8-1, ủng hộ.



Hạn chế tối đa số người đi đưa đón là một trong những giải pháp chống ùn tắc vừa được sân bay Tân Sơn Nhất khuyến nghị. Ảnh: HOÀNG GIANG

Nội Bài chỉ lo quá tải sau tết

Sáng 8-1, chị Nguyễn Thị Kiều vừa đáp xuống sân bay Nội Bài cho biết: “Tôi từ sân bay Tân Sơn Nhất ra, hành khách ở trong kia phải chen chúc vì quá tải. Ở Nội Bài thì khác hẳn, rất thông thoáng, không có cảnh chen lấn. Tôi rất hài lòng”.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Chánh văn phòng Cảng hàng không quốc tế Nội Bài, cho biết theo quyết định của Cục Hàng không Việt Nam, tết Nguyên đán năm 2017, chuyến bay thương mại tăng chuyến đi/đến là 1.300 chuyến. Với số lượng tăng như vậy, sân bay Nội Bài đủ sức đáp ứng được nhu cầu đi lại cho người dân.

“Thực tế, hiện nay hạ tầng cơ sở ở sân bay Nội Bài tốt, lượng khách từ miền Nam ra Bắc đón tết là chính nên không gây ùn tắc như Tân Sơn Nhất. Chúng tôi chỉ lo sau tết, lượng khách trở lại làm việc đông nên hành khách sẽ phải sắp hàng chờ lâu hơn ngày thường nhưng sẽ không có cảnh ùn tắc, hành khách có thể yên tâm” - ông Hưng khẳng định.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Hưng, để đảm bảo cho người dân đi lại an toàn và thuận lợi trong dịp tết, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp với Công an TP Hà Nội thắt chặt an ninh. Đồng thời, cảng làm việc với các hãng hàng không để tăng cường nhân lực, phân bổ đồng đều nhân viên ở các quầy làm thủ tục (check-in), đảm bảo hành khách làm thủ tục thuận lợi, nhanh nhất.

“Vào thời gian cao điểm, Nội Bài đón 470 chuyến bay/ngày và 409.000 lượt khách/tuần. Lượng hành khách như vậy là không lớn. Nội Bài đủ sức để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân” - ông Hưng khẳng định.