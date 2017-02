Ngành đường sắt sẽ hạ giá cước vận tải để cạnh tranh

Ngày 20-2, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức hội nghị đối thoại và tri ân khách hàng.

Ông Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ GTVT kiêm Chủ tịch HĐTV Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, khẳng định: Với mục tiêu là khách hàng trên hết, năm 2017 và những năm tiếp theo ngành đường sắt sẽ có những giải pháp quyết liệt để thúc đẩy phát triển vận tải hàng hóa đường sắt nhằm lấy lại hình ảnh của ngành.

“Mục tiêu là tập trung nâng cao hiệu quả công tác điều hành GTVT để giảm chi phí liên quan trực tiếp đến chạy tàu, đồng thời đơn giản điều hành GTVT góp phần giảm giá thành vận tải, nâng sức cạnh tranh của vận tải đường sắt với các loại hình vận tải khác. Bên cạnh đó, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, cải tạo các bãi hàng và điểm kết nối vận tải hàng hóa đường sắt với các loại hình vận tải khác…” - ông Đông nhấn mạnh.



Ngành đường sắt sẽ nỗ lực giảm giá cước để cạnh tranh. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Quốc Hùng, đại diện một công ty Vĩnh Phúc, là khách hàng chuyên vận chuyển xi măng, sắt thép thường xuyên trên các tuyến đường sắt, nhận xét vận chuyển đường sắt rẻ hơn, an toàn hơn. Tuy nhiên, giá cước vẫn cao dù đã được giảm giá do còn nhiều phụ phí (như phụ phí dồn toa, chiều rỗng toa) làm doanh nghiệp khó tính toán. Vì vậy ngành đường sắt cần tính toán giảm 20%-30% so với giá cước hiện nay để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp. Ngoài ra, ông Nguyễn Quốc Hùng cho rằng hiện còn tình trạng ngành đường sắt “ngâm” hàng của khách, giao hàng chưa đúng thời hạn mà đối tác yêu cầu.

Lãnh đạo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam khẳng định trong những năm 2016-2020 ngành sẽ điều chỉnh giá cước, đảm bảo cạnh tranh các loại hình vận tải khác, hấp dẫn với khách, chủ hàng. Mục đích tăng lợi ích cho doanh nghiệp và các đối tác, quý khách hàng.