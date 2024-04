TP.HCM có đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt dịp 30-4 27/04/2024 08:50

(PLO)- Ngày 29-4, quận 1, quận 3, quận 4, quận 10, quận Tân Bình, huyện Củ Chi... có nắng nóng đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất có thể đến 39 độ C.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, từ ngày 27-4 đến ngày 1-5 rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24-27 độ Vĩ Bắc nối với vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông.

Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục đi qua Trung và Nam Trung Bộ hoạt động mạnh và có xu hướng hạ dần trục về phía Nam. Trên các vùng biển của Nam Bộ gió nhẹ sẽ chuyển dần sang hướng Tây Nam cường độ yếu.

Theo đó, thời tiết TP.HCM những ngày lễ nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối có mưa và dông vài nơi.

Nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, riêng ngày 27-4 đến 29-4 có nơi nhiệt độ cao nhất lên đến 39 độ C. Cụ thể ngày 29-4, quận 1, quận 3, quận 4, quận 10, quận Tân Bình...nhiệt độ cao nhất có thể đến 39 độ C.

Ngày 29-4 nhiều quận, huyện ở TP.HCM nhiệt độ cao nhất có thể đến 39 độ C. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Các tỉnh Nam Bộ, những ngày lễ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 39 độ C, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%.

Dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên cả nước kéo dài đến khoảng ngày 30-4, từ ngày 1-5 đến 2-5 nắng nóng trên cả nước có khả năng giảm dần.