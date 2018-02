Phạt 3 nhân viên hàng không vì 'lọt' hành khách cấm bay

Chiều 1-2, lãnh đạo Cảng vụ hàng không miền Bắc xác nhận vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 triệu đồng/người đối với hai nhân viên an ninh hàng không, thuộc Trung tâm An ninh hàng không Nội Bài. Đồng thời phạt 4 triệu đồng đối với nhân viên TAT của hãng hàng không Aeroflot (một hãng hàng không đến từ Liên bang Nga) đều về hành vi thực hiện không đúng quy trình.

Như đã thông tin, bà Phạm Thu Thủy, 36 tuổi, thường trú phường Hải Tân, TP Hải Dương, đã bị Cục Hàng không cấm bay trong sáu tháng kể từ ngày 16-9-2017 đến hết ngày 15-3-2018 và kiểm tra trực quan bắt buộc sáu tháng tiếp theo từ ngày 16-3-2018 đến hết ngày 15-9-2018.



Khi ban hành quyết định cấm bay với hành khách, Cục Hàng không Việt Nam đều có yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được chuyên chở hành khách trong thời hạn bị cấm bay. (Ảnh mang tính minh họa)

Lý do là bà Thủy đã có hành vi chửi bới, cãi nhau với một nữ hành khách khác trên chuyến bay của hãng hàng không Aeroflot từ Hà Nội đi Moscow ngày 16-8-2017.



Tuy chưa hết thời hạn cấm bay nhưng mới đây nhà chức trách hàng không đã phát hiện hành khách Phạm Thu Thủy đi trên chuyến bay SU 291 từ Hà Nội đi Moscow của hãng hàng không Aeroflot.

Được biết khi ban hành quyết định cấm bay với hành khách, Cục Hàng không Việt Nam đều có yêu cầu các hãng hàng không của Việt Nam và nước ngoài khai thác tại Việt Nam trên các chuyến bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Việt Nam không được chuyên chở hành khách trong thời hạn bị cấm bay.

Đồng thời, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng được yêu cầu chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu giấy tờ về nhân thân hành khách để phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Các cảng vụ hàng không cũng được yêu cầu có văn bản thông báo đến công an, hải quan cửa khẩu hàng không và các hãng hàng không nước ngoài thuộc địa bàn quản lý để biết và thực hiện; kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện quyết định cấm bay đối với hành khách.

Sau khi sự việc xảy ra, Cục Hàng không Việt Nam đã yêu cầu hãng hàng không Aeroflot rút kinh nghiệm về vụ việc trên, có biện pháp thích hợp để cảnh báo, phát hiện ngay khách bị cấm bay khi đặt chỗ để ngăn chặn kịp thời.

Được biết hiện nay công tác sàng lọc đối tượng cấm bay vẫn được làm thủ công. Tức là mỗi khi có lệnh cấm bay, Cục Hàng không Việt Nam gửi văn bản đến từng đầu mối thực hiện.

Tại các cửa kiểm tra an ninh có dán bản danh sách cấm bay để nhân viên an ninh hàng không ghi nhớ và tự đối chiếu khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách đi vào khu vực cách ly. Nếu danh sách cấm bay quá dài, nhân viên an ninh hàng không cũng khó ghi nhớ hết để thực hiện. Do không được cập nhật trong cùng hệ thống, mỗi cơ quan có cách sàng lọc khác nhau nên rất khó phối hợp.