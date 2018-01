Quốc hội sẽ quyết vốn xây dựng metro tại TP.HCM

Theo đó, căn cứ vào các văn bản, cuộc họp của các bộ, ngành, UBND TP.HCM về việc điều chỉnh dự án tuyến đường sắt đô thị (metro) số 1 Bến Thành-Suối Tiên và tuyến số 2 Bến Thành-Tham Lương, Phó Thủ tướng giao Bộ GTVT chủ trì phối hợp với Bộ KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, UBND TP.HCM thẩm định việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án trên báo cáo Thủ tướng trong tháng 1-2018.

Đồng thời, Bộ KH&ĐT chủ trì phối hợp với UBND TP.HCM xây dựng báo cáo trình Chính phủ, để Chính phủ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.



Quốc hội sẽ quyết định vốn metro.

Trước đó, TP.HCM cho biết dự án tuyến metro số 1 Bến Thành- Suối Tiên vào năm 2007 đã được phê duyệt tổng mức đầu tư khoảng 17.388 tỉ đồng và không thuộc diện phải trình Quốc hội để phê duyệt chủ trương đầu tư. Đến năm 2009, đơn vị tư vấn đã tính toán lại và tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên 47.325 tỉ đồng. Nguyên nhân tăng vốn là do tăng đầu tư cho đầu máy, toa xe, trang thiết bị nhà ga, sự biến động của nguyên, nhiên, vật liệu do trượt giá; cập nhật tỉ giá yen Nhật - đồng VN do trượt giá…

Hiện các bộ chưa thống nhất xác định cơ quan chủ trì thay mặt Chính phủ trình Quốc hội phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh của dự án.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính đề nghị chưa xem xét việc tạm ứng kế hoạch trung hạn và TP.HCM cần phối hợp với Bộ KH&ĐT rà soát hoàn chỉnh điều chỉnh tổng mức đầu tư…

Do đó, UBND TP kiến nghị Chính phủ chỉ đạo cơ quan thay mặt Chính phủ trình Quốc hội báo cáo về thay đổi tổng mức đầu tư dự án. Đồng thời hỗ trợ TP trong việc ứng vốn để dự án được tiếp tục triển khai.

Theo UBND TP.HCM, đến nay dự án đã ký ba hiệp định vay vốn với số tiền 31.208 tỉ đồng và đã giải ngân được 11.929 tỉ đồng, đạt 38% tổng số vốn. Dự án đã triển khai thi công bốn gói thầu và đã hoàn thành khoảng 48% khối lượng công trình.

Về dự án tuyến metro số 2 Bến Thành-Tham Lương, UBND TP cho biết sau năm 2010, dự án đã được UBND TP phê duyệt với tổng mức đầu tư 1,37 tỉ USD.

Đến năm 2012, liên danh tư vấn IC (tư vấn Đức) đã rà soát và triển khai thiết kế chi tiết so với thiết kế cơ sở với tổng mức đầu tư 2,1 tỉ USD. Vì vậy năm 2015, UBND TP đã trình Thủ tướng hồ sơ xin điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án.

Theo đó, UBND TP kiến nghị Chính phủ duyệt chủ trương điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư và thời gian hoàn thành dự án. Đồng thời giao UBND TP tiếp tục là cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh dự án tuyến metro số 2.