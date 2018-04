Tá hỏa vì dùng nước cống tưới công viên

Ngày 14-4, hai người đàn ông mặc đồ bảo hộ công nhân đến công viên khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng (phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM) để tưới cây. Họ bắc một đường ống từ một miệng giếng khoan và mang một máy bơm tới cống thoát nước gần đó.



Hai công nhân nạy nắp cống hố ga để lấy nước tưới Công viên Lý Chiêu Hoàng (quận Bình Tân, TP.HCM). Ảnh: NGUYỄN TÂN

Hai người này hì hụi nạy nắp cống, để đoạn đường ống máy bơm dài khoảng 2 m xuống hút nước ở bên dưới lên rồi giăng vòi tưới cây cỏ ở khu vực Công viên Lý Chiêu Hoàng (khu phố 5, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM). Công việc này kéo dài khoảng một giờ đồng hồ buổi sáng.

Sau đó do nước cống đã cạn do thủy triều xuống, hai người đàn ông này mới thu dọn máy bơm, đường ống. Tiếp xúc với một công nhân thì người này cho biết mình là công nhân của Công Ty TNHH Giao thông dịch vụ Tiểu Tân (phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.HCM). Một công nhân cho biết việc hút nước cống lên tưới cây là do thiếu nước, do nước giếng khoan lên không đủ, lo lắng cây cỏ chết nên dùng tạm nước cống. “Việc sử dụng nước cống tưới cây mới bắt đầu từ hôm qua (14-4) do thiếu nước mới làm như vậy. Chứ đây cũng là chỉ đạo của cấp trên. Tôi đi tưới cây cũng nghe thấy mùi nước cống hôi” - công nhân này nói.



Khu vực công viên khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng rộng khoảng 6.000 m2 hiện được Ban quản lý dự án quận Bình Tân hợp đồng với Công ty TNHH Giao thông dịch vụ Tiểu Tân chăm sóc và bảo dưỡng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Nhiều người dân khu vực công viên cũng phản ánh về tình trạng này do lo lắng về việc nước cống bẩn, mất vệ sinh tưới ra công viên có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt là trẻ em khi đi chơi trên bãi cỏ.

Ông Trần Ngọc Hiếu tổ trưởng tổ dân phố 123 khu phố 5, phường An Lạc (quận Bình Tân), cho biết việc dùng nước cống tưới cây đã bắt đầu từ chiều 14-4. “Mùi nước cống nồng nặc bay vào nhà dân khiến chúng tôi bức xúc vì hôi thối. Hố ga là nước thải sinh hoạt đủ thứ rồi nên rất mất vệ sinh. Chiều hôm qua họ tưới từ 17 giờ đến 20 giờ, đến sáng nay họ lại tiếp tục tưới. Trong khi công viên có nhiều người đi chơi, đi dạo, đặc biệt là trẻ em nên có thể sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Tôi đề nghị cơ quan chức năng dẹp việc này vì lập công viên là sẽ có kinh phí để dùng tưới nước chứ để công viên mà tận dụng nước cống như vậy là không được rồi” - ông Hiếu nói.



Đến sáng 15-4, sau khi nhận được phản ánh của người dân việc dùng nước cống tưới công viên đã chấm dứt mà thay vào đó là nguồn nước sạch. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Trao đổi với ông Từ Tiến Tân, Phó Chủ tịch UBND phường An Lạc, quận Bình Tân, cho biết hiện đã nắm được sự việc. “Sáng nay tôi đã nghe người dân phản ánh về việc dùng nước cống để tưới cây. Hiện tại đang tiến hành xác minh và xử lý. Có gì chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin” - ông Tân nói.



Ông Nguyễn Văn Reng, tổ trưởng chăm sóc cây xanh thuộc Công ty TNHH Giao thông dịch vụ Tiểu Tân, cho biết: “Tôi cũng có nghe dân phản ánh thì chúng tôi đã chỉ đạo anh em ngưng việc bơm nước đó liền. Theo hồ sơ thiết kế có lắp đặt một đồng hồ nước của Chợ Lớn nhưng do nước tưới không đủ, trong khi mặt bằng công viên lớn, nhiệt độ cao nên có lắp thêm một đồng hồ điện sử dụng thêm một giếng khoan của công viên nhưng cũng không đủ nước đáp ứng việc tưới. Hôm qua đến nay do lo cây cối chết do không đủ nước tưới nên tôi mới nói anh em là chờ nước sông dâng lên thì bơm tưới. Đến sáng nay khi nghe người dân phản ánh thì tôi đã ngưng hoàn toàn việc này và sẽ không để tái diễn”.

Theo tìm hiểu, công viên khu tái định cư Lý Chiêu Hoàng có diện tích khoảng 6.000 m2, trong thời gian này Ban quản lý dự án quận Bình Tân đã ký hợp đồng để Công ty TNHH Giao thông dịch vụ Tiểu Tân bảo dưỡng, chăm sóc trong khoảng một năm.