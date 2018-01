Tài xế đậu xe giữa làn, BOT Ninh An lại xả trạm

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, Thượng tá Nguyễn Trọng Thắng, Phó phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đến 12 giờ 30 ngày 1-1, quốc lộ 1 đoạn qua trạm thu phí BOT Ninh An trên quốc lộ 1 tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa mới bắt đầu thông xe sau nhiều tiếng đồng hồ bị ách tắc.



Trạm BOT Ninh An ách tắc sáng 1-1. Ảnh: CTV

Theo Thượng tá Thắng, từ 9 giờ cùng ngày, khoảng 20 tài xế đã điều khiển xe đến dừng tại các làn thu phí của trạm thu phí BOT Ninh An. “Các lái xe này không mua vé, không trả tiền mà dừng xe ở làn thu phí để gây sức ép. Các lái xe thắc mắc sao đầu tháng mà chưa giảm phí. Họ kiến nghị sớm giảm giá vé. Sau đó phải xả trạm” - Thượng tá Thắng nói.

Trong khi đó, theo ông Trần Phúc Tự, Tổng Giám đốc Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa - chủ đầu tư BOT Ninh An, dù trạm thu phí đã mở hết gác chắn để các xe qua nhưng các tài xế vẫn không chịu điều khiển xe đi. Tình trạng này gây ách tắc giao thông, hàng ngàn xe phải nằm chờ kéo dài hơn 5 km hai bên trạm.



Ông Tự cho hay khi các tài xế bắt đầu dừng xe trong làn thu phí, đại diện Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa đã mời các tài xế vào đối thoại. Toàn bộ tài xế phản đối đều ở thị xã Ninh Hòa. “Các lái xe yêu cầu giảm phí đối với tất cả ô tô trên địa bàn thị xã Ninh Hòa. Chúng tôi nói nhà đầu tư đã thống nhất với chính quyền địa phương giảm 50% phí cho ô tô của 16 xã, phường thuộc thị xã Ninh Hòa. Chúng tôi đã báo cáo Bộ GTVT và đang chờ quyết định vì nhà đầu tư không tự quyết định việc giảm phí được. Tuy nhiên, các lái xe yêu cầu phải thực hiện giảm ngay và giảm 100% phí”. Sau đó, các tài xế tiếp tục ra đậu xe ở các làn thu phí dù BOT Ninh An đã xả trạm. Hơn ba tiếng đồng hồ sau, các tài xế mới điều khiển xe đi.



Tài xế cho đậu xe giữa làn thu phí trạm BOT Ninh An gây ách tắc. Ảnh: CTV

Ông Trần Phúc Tự cho biết thêm: Trong ngày 1-1, tổng giám đốc Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa có báo cáo các cơ quan chức năng về tình hình trên. “Nhà đầu tư đang đề nghị Bộ GTVT sớm cho giảm giá vé đối với các phương tiện ở thị xã Ninh Hòa, có thể giảm trước Tết Nguyên đán sắp tới. Đồng thời, chúng tôi cũng đề nghị các cơ quan chức năng có biện pháp xử lý đối với những người có hành vi cố tình cản trở giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc lưu thông của người khác” - ông Tự nói.



Theo lãnh đạo Phòng PC67 Công an tỉnh Khánh Hòa, gần đây tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra trên quốc lộ 1 đoạn quan trạm thu phí BOT Ninh An. Nguyên nhân là nhiều tài xế ở thị xã Ninh Hòa có hành động phản đối khi qua trạm. Các tài xế cho rằng họ chỉ sử dụng vài kilomet nhưng phải đóng phí cho cả đoạn BOT. Trong khi đó, theo lãnh đạo Công ty CP BOT Đèo Cả Khánh Hòa, vị trí đặt trạm BOT Ninh An hiện nay đã được lập khi có chủ trương mở rộng quốc lộ 1 chứ không có chuyện chủ đầu tư tự ý di chuyển từ xã Ninh An đến xã Ninh Lộc. “Vị trí đặt trạm thu phí tại xã Ninh Lộc nằm trong phạm vi dự án, đã được xác định từ khi lập dự án, đảm bảo đủ khoảng cách trên 70 km đến các trạm kế tiếp theo trục quốc lộ 1. Vị trí này đã được nhà đầu tư, Bộ GTVT ký trong hợp đồng dự án BOT. Ngoài ra, vị trí này cũng được UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất. Việc đặt tên trạm BOT Ninh An đã và đang gây ra sự hiểu lầm đối với nhiều người. Hiện chúng tôi đang làm thủ tục để đổi tên thành trạm thu giá Ninh Lộc để tránh nhầm lẫn" - ông Tự thông tin.