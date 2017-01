Thêm ba nơi sụp lún trên kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Rà soát, kiểm tra tuyến cống dọc kênh Trao đổi qua điện thoại với PV, ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Chống ngập, cho biết trước các khiếm khuyết, hư hỏng ở dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trung tâm đã yêu cầu Công ty Thoát nước đô thị (đơn vị vận hành) rà soát và kiểm tra toàn bộ khiếm khuyết trên tuyến cống bao dọc kênh để kịp thời phát hiện sự cố. Trung tâm cũng yêu cầu BQL dự án khắc phục, không để xảy ra lún sụp mất an toàn. Về tình trạng hư hỏng ở gói thầu Trung Quốc, ông Dũng cho biết do thời gian qua việc khảo sát, kiểm tra được thực hiện chung cho cả công trình nên không có số liệu cụ thể về tất cả vị trí hư hỏng, khiếm khuyết ở gói thầu do nhà thầu Trung Quốc thi công. _____________________________ Sụp lún tái diễn nếu không khắc phục đồng bộ Do phát sinh thêm các khiếm khuyết nên chúng tôi yêu cầu BQL dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè phải kiểm tra và có phương án khắc phục đồng bộ. Nếu chỉ khắc phục điểm lún sụp ở góc đường Trường Sa - Đặng Văn Ngữ mà không khắc phục khiếm khuyết ở các cống băng ngang gần đó thì nguy cơ sụp lún sẽ tái diễn. Một lãnh đạo Trung tâm

Chống ngập, đơn vị quản lý dự án Nhiêu Lộc - Thị Nghè