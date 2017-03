Tổ chức thêm đường một chiều, cân phân lợi - hại

Ý kiến việc chuyển đường hai chiều thành một chiều ỦNG HỘ Cần có đường đi tắt, không đánh vòng lớn

Đồng ý, tổ chức lưu thông một chiều sẽ giảm bớt kẹt xe nhưng đây là hai đường lớn. Người dân lưu thông trên đường một chiều thì đánh một vòng lớn, thay vì đi bình thường như trước. Quãng đường sẽ dài lên nên cánh tài xế sẽ khổ vì có lúc chúng tôi phải đánh một vòng để đón khách. Trường hợp buộc phải tổ chức một chiều thì phải cho phép chạy hai chiều ở các đường Nguyễn Thái Bình, Hoàng Hoa Thám, Ấp Bắc, Bình Giã và Tân Kỳ Tân Quý. Ông VÕ TẤN TÀI, 34 tuổi, tài xế taxi Một chiều sẽ bớt ùn tắc

Tôi thấy việc tổ chức đường Trường Chinh - Cộng Hòa thành đường một chiều là giải pháp tốt để giảm thiểu kẹt xe. Hiện tại, khu vực mũi tàu luôn kẹt xe dù không phải là giờ cao điểm do lượng phương tiện đổ dồn về quá nhiều. Nếu tổ chức thành đường một chiều sẽ giảm tải bớt cho các con đường này, tránh được ùn tắc. Ông PHẠM VĂN QUỐC, 37 tuổi, tài xế Grab Giải quyết được kẹt xe là mừng

Tôi buôn bán ở đây nhiều năm. Mỗi ngày nhìn cảnh kẹt xe đến phát ngán. Ở đây đường ngang, ngõ tắt nhiều nhưng vẫn cứ kẹt. Xây cầu vượt Hoàng Hoa Thám cũng không xong. Sáng ra là kẹt cứng từ mũi tàu đến đường Út Tịch, còn chiều thì kẹt hướng ngược lại. Kẹt xe quá đâm ra kinh doanh cũng khó khăn. Bởi khách đến mua hàng mà bị kẹt xe nửa tiếng là đâm nản. Rồi việc giao hàng cũng gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, nếu khu vực này chuyển thành một chiều và thực tế kẹt xe giảm thì rất đáng mừng. Đi xa hơn một chút nhưng đường thông thoáng thì bù lại và sẽ dễ thở hơn so với đi gần mà phải nhích từng tí một. Việc kinh doanh có thể bị ảnh hưởng nhưng tôi nghĩ chỉ thời gian đầu và sau đó sẽ ổn định hơn. Ngoài ra, phần lớn người kinh đoanh đều dựa vào mối quen là chính nên cũng không lo lắm. Ông NGUYỄN VĂN THẢO, kinh doanh đồ gỗ đường Cộng Hòa, phường 13, quận Tân Bình PHẢN ĐỐI Sao không xây cầu vượt ở mũi tàu?

Theo tôi, không nên tổ chức thành đường một chiều các đường Trường Chinh và Cộng Hòa mà xây cầu vượt tại khu vực mũi tàu. Bởi nếu các đường này một chiều thì rất bất tiện cho những người dân sinh sống tại khu vực này trong việc trở về nhà. Ngoài ra, người dân cũng sẽ gặp nhiều khó khăn vì trước đã quen với việc di chuyển hai chiều. Ông TRẦN MINH TUẤN, 32 tuổi, tài xế xe tải Sợ bán ế, mặt bằng mất giá

Chủ trương làm đường một chiều để giải quyết kẹt xe là tốt. Nhưng tôi lo lắng đường Cộng Hòa thành một chiều thì mặt tiền của tôi thành phía tay trái của người đi đường, lại giáp với làn ô tô thì ai chịu ghé vào mua. Ô tô chạy với tốc độ cao, dù xe máy có muốn vào cũng phải dè chừng. Chưa kể đến đường Cộng Hòa đang có dải phân cách to ở giữa, làm sao xe máy sang được! Như thế, việc ảnh hưởng đến buôn bán là chắc rồi. Trong khi tôi không hiểu biện pháp này có thực sự giảm kẹt xe hay không. Lỡ như bây giờ áp lực buổi sáng dồn hết vào đường Trường Chinh thì đường Cộng Hòa sẽ thông thoáng, chỉ sợ đường Trường Chinh sẽ kẹt hơn . Bà LƯU THỊ HUỆ, kinh doanh quán nước đường Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình Thu nhập giảm sút

Cách đây khoảng 10 năm, đường Nguyễn Kiệm từ hai chiều thành một chiều khiến việc kinh doanh của tôi bị ảnh hưởng. Khi hai chiều, chúng tôi kinh doanh thuận lợi nhưng về sau thu nhập giảm sút, nhiều khách quen nói từ làn xe máy cắt ngang làn đường ô tô ghé vào nguy hiểm, lại sợ bị CSGT xử phạt nữa. Việc kinh doanh ế ẩm nên chúng tôi đi nơi khác, còn nhà thì cho thuê với giá rẻ. Mặt tiền nhà tôi gần 20 m2 mà cho thuê với giá hơn 3 triệu đồng/tháng, còn phía bên kia đường cùng diện tích thì cho thuê đến 6-7 triệu đồng/tháng. Bà VÕ THỊ PHƯƠNG THỦY, kinh doanh khóa đường Nguyễn Kiệm, phường 9, quận Phú Nhuận LÊ THOA - HỒNG TRÂM ghi