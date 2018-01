Tối hậu thư cho Bến xe khách Cần Thơ

Theo đó, UBND đồng thuận chủ trương gia hạn hoạt động Bến xe 91B đến ngày 31-12-2018; từ ngày 1-1-2019 chuyển về hoạt động tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ theo đề xuất của Sở GTVT và không tiếp tục xem xét cho gia hạn.



Sở GTVT TP Cần Thơ cũng vừa có văn bản đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ phải cam kết và có kế hoạch di dời cụ thể Bến xe 91B đến hết ngày 31-12-2018. Trong thời gian chưa thực hiện di dời, đề nghị Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn về mọi mặt để không xảy ra ùn tắc, mất trật tự an toàn giao thông tại khu vực bến xe, đặc biệt là trước cổng bến xe.

Như vậy, đây là lần thứ ba và cũng là lần cuối UBND TP cho gia hạn việc di dời Bến xe 91B. Điều này đồng nghĩa với việc Bến xe 91B sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò là bến xe liên tỉnh chính của TP, vận chuyển phục vụ hành khách đến hết năm 2018 và chuyển về hoạt động tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ tại quận Cái Răng vào đầu năm 2019.



Tại Bến xe 91B, các phương tiện phải xếp hàng tìm chỗ đậu và chen chúc nhau. Ảnh: HẢI DƯƠNG

Lý do gia hạn lần này là do Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ đang tổ chức thi công xây dựng giai đoạn 2 và đến cuối năm 2018 mới hoàn thành. Khi Bến xe 91B chuyển về hoạt động tại Bến xe khách trung tâm TP Cần Thơ thì Bến xe khách 91B sẽ chuyển chức năng thành bãi đỗ xe và bến xe buýt phục vụ vận tải hành khách nội tỉnh.



Bến xe 91B có diện tích 30.000 m2 nhưng bị cắt 20.000 m2 làm trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới. Mặc dù số phương tiện đã được dời về hoạt động tại Bến xe trung tâm nhưng lượng phương tiện còn ở bến này rất nhiều. Hơn nữa, do bến xe nằm cạnh chợ Hưng Lợi, siêu thị, khu dân cư, người dân qua lại đông đúc khiến giao thông qua khu vực này rất rối loạn.

Cộng thêm phía trước bến là bến xe buýt, các xe ra vào khu vực khiến tình hình giao thông ở đây vô cùng phức tạp, thường xuyên bị ùn tắc vào các giờ cao điểm.

Đáng chú ý, nếu như tại Bến xe 91B các phương tiện phải xếp hàng tìm chỗ đậu và chen chúc nhau di chuyển thì tại Bến xe trung tâm khá vắng vẻ, đìu hiu. Theo ghi nhận của phóng viên, tại đây chỉ có một số nhà xe hoạt động, một phần lớn diện tích của bến vẫn đang bỏ trống chưa được khai thác sử dụng.