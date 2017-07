TP.HCM sợ đất “vàng” ven sông biến mất

Mất hơn 40 ha do sạt lở Một cán bộ từng có nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường của quận 9 cho hay do những người mua đất cù lao ở quận 9 nhằm để dành, thích sống gần gũi với thiên nhiên nên chưa đầu tư xây dựng các bờ kè kiên cố để chống sạt lở. Do đó diện tích đất bị cuốn xuống sông rất lớn. Cụ thể, theo thống kê của Phòng TN&MT quận 9, tính từ năm 2003 đến nay, trên địa bàn quận đã mất hơn 40 ha do sạt lở. Trong đó, riêng cù lao Long Phước đã có hơn 30 ha đất bị sạt xuống sông. _____________________ Đất nhiễm mặn làm đất mất kết dính PGS-TS Đặng Hữu Diệp, chuyên gia về địa chất công trình, cho rằng tình trạng sạt lở ở TP.HCM xảy ra nhiều có thể có mối liên quan đến tình trạng nước nhiễm mặn tăng cao và xâm nhập sâu vào kênh rạch. Vì theo ông, nước nhiễm mặn có thể làm cho đất ven sông, kênh rạch giảm tính kết dính và tăng nguy cơ sạt lở. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác cho rằng cần phải có những nghiên cứu chuyên sâu mới có thể đưa ra kết luận về nguyên nhân sạt lở. Trong đó, cũng cần nghiên cứu về tác động của hoạt động giao thông thủy vì khi lượng tàu thuyền lưu thông nhiều cũng có thể làm cho sạt lở gia tăng. Trước đây, Sở GTVT TP.HCM cho biết tình trạng xây cất lấn chiếm sông, kênh rạch... làm thu hẹp dòng chảy, dẫn đến gia tăng lưu tốc dòng chảy, biến đổi dòng chảy cục bộ... là một trong những nguyên nhân gây sạt lở. Bên cạnh đó, việc khai thác cát bừa bãi cũng làm thay đổi dòng chảy của sông, gây mất cân bằng về bùn cát, dẫn đến gia tăng xói lở.