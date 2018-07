Hàng loạt hot girl dự buổi ra mắt phim Tòa tháp chọc trời

Đạo diễn Lý Hải lịch lãm xuất hiện cùng bà xã Minh Hà xinh đẹp. Đá chéo sân từ âm nhạc sang diễn xuất, Lý Hải đã khẳng định tài năng của mình với việc bộ phim mới nhất của anh là Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết vừa lọt Top 5 phim Việt có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại với hơn 85 tỷ đồng thu về.

Hot girl Hà Min xuất hiện sau thời gian ẩn dật khá lâu. Cô nàng không quên bày tỏ niềm thích thú với sự trở lại của nam tài tử “đắt show” bậc nhất hiện nay của Hollywood The Rock.





Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh “nghịch ngợm” tại sự kiện. Anh khẳng định: “Mình thực sự ấn tượng với cảnh quay khi The Rock nhảy từ chiếc cần cẩu để tiếp cận vào tòa nhà, giải cứu lấy gia đình. Cảnh phim với góc quay rộng kết hợp với kỹ xảo đỉnh cao khiến mình cảm thấy thực sự hồi hộp và thót tim, tựa như chính mình cũng đang ở trong phim vậy.”





Hot girl An Japan





Rapper Đinh Tiến Đạt

Một số hình ảnh khác:













Tòa Tháp Chọc Trời là câu chuyện kể về cựu lãnh đạo Đội cứu hộ FBI và cựu chiến binh Mỹ Will Sawyer (do The Rock thủ vai). Sau chấn thương nghiêm trọng khi thực hiện một nhiệm vụ nguy hiểm trong quá khứ, giờ đây, Will Sawyer đảm nhận công việc đánh giá an ninh của các tòa nhà cao tầng.

Khi thực hiện công việc đánh giá sự an toàn của tòa Tháp Ngọc, tòa nhà cao nhất và an toàn nhất thế giới tại Hồng Kông, anh đã gặp phải thử thách cam go nhất trong cuôc đời khi tòa Tháp Ngọc bốc cháy một các bí ẩn và điều kinh khủng hơn là gia đình anh đang bị nhốt trong biển lửa đó. Trong khi tìm cách cứu lấy gia đình mình, Will đã bị vu oan và truy đuổi. Tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” khiến Will không thể quay đầu mà phải tiến vào tòa tháp đang rực cháy để giải cứu gia đình cũng như tìm cách minh oan cho mình.