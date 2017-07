Điểm chuẩn ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Văn Hiến

Trường Đại học Văn Hiến điểm chuẩn, ngành cao nhất là Tâm lý học với 20.50 điểm, kế tiếp là ngành Đông Phương học lấy 20 điểm.

Điểm trúng tuyển vào các ngành tại ĐH Văn Hiến:

Điểm trúng tuyển: Tổng 03 môn xét tuyển có số điểm như sau: (Điểm trúng tuyển không nhân hệ số; áp dụng cho diện HSPT-KV3).

Stt Tên ngành/chuyên ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển 1. Công nghệ thông tin: Hệ thống thông tin, Mạng máy tính và truyền thông 52480201 16.25 2. Kỹ thuật điện tử, truyền thông:Kỹ thuật điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 52520207 15.50 3. Quản trị kinh doanh: Quản trị kinh doanh, Quản trị Doanh nghiệp thủy sản , Kinh doanh quốc tế, Quản trị Chuỗi cung ứng, Quan hệ công chúng (PR), Marketing, Quản trị Tài chính doanh nghiệp, Quản trị Nhân sự, Quản trị Dự án, Tài chính - ngân hàng, Kế toán - kiểm toán, Kinh doanh thương mại, Quản trị kinh doanh tổng hợp Chuyên ngành chất lượng cao: Quản trị Doanh nghiệp thủy sản , Kinh doanh quốc tế, Quản trị Chuỗi cung ứng, Kế toán – Kiểm toán 52340101 17.00 4. Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành:Quản trị lữ hành, Hướng dẫn du lịch 52340103 17.25 5. Quản trị khách sạn:Quản trị Khách sạn – Khu du lịch, Quản trị nhà hàng và Dịch vụ ăn uống 52340107 17.75 6. Xã hội học:Xã hội học về truyền thông - Báo chí, Xã hội học về Quản trị Tổ chức xã hội 52310301 19.75 7. Tâm lý học:Tham vấn và trị liệu tâm lý, Tham vấn tâm lý và quản trị nhân sự 52310401 20.50 8. Văn học: Văn -Sư phạm, Văn - Truyền thông, Văn – Quản trị văn phòng 52220330 18.00 9. Việt Nam học:Văn hiến Việt Nam 52220113 18.75 10. Văn hóa học :Văn hóa di sản, Văn hóa du lịch 52220340 15.50 11. Ngôn ngữ Anh:Tiếng Anh thương mại. Phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh 52220201 18.50 12. Ngôn ngữ Nhật:Tiếng Nhật thương mại 52220209 17.50 13. Ngôn ngữ Trung Quốc:Tiếng Trung Quốc thương mại 52220204 19.25 14. Ngôn ngữ Pháp:Tiếng Pháp thương mại 52220203 15.75 15. Đông phương học:Nhật Bản học,Hàn Quốc học 52220213 20.00

Danh sách trúng tuyển vào Trường Đại học Văn Hiến, thí sinh tra cứu tại website http://dangky.vhu.edu.vn/#/ChucNang/TraCuuTrungTuyen/ hoặc trên cổng thông tin http://thisinh.thithptquocgia.edu.vn/ và các thông tin liên quan về thủ tục nhập học được đăng tải trên website: www.tuyen sinh.vhu.edu.vn.

Đối với các thí sinh có hoàn cảnh khó khăn đang theo học tại đại học Văn Hiến, nhà trường có chính sách hỗ trợ cho vay học phí với lãi suất 0 đồng.

Thí sinh nếu chưa đủ điểm chuẩn trong kỳ thi THPT quốc gia để đậu vào đại học Văn Hiến có thể nộp hồ sơ xét tuyển học bạ THPT, thời gian nộp hồ sơ bắt đầu từ ngày 1-8 đến ngày 10-8.

Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH) điểm trúng tuyển cao nhất là 21 điểm thuộc về ngành Marketing, tăng 5.5 điểm so với năm 2016. Tất cả các ngành còn lại đều có mức điểm chuẩn cao hơn ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD-ĐT quy định (điểm sàn) từ 0.5 – 5.5 điểm, tăng đáng kể so với điểm chuẩn năm 2016.

Điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Anh là 20 điểm (tăng 5 điểm); các ngành Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn là 19 điểm (tăng 4 điểm); các ngành Ngôn ngữ Nhật, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống là 18,5 điểm (tăng 2.5 - 3 điểm); các ngành Dược, Công nghệ kỹ thuật ô tô là 18 điểm (ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô tăng 3 điểm); các ngành còn lại có mức điểm chuẩn cao hơn điểm sàn từ 0.5 - 2 điểm (tăng 0.5 - 2.5 điểm).

Riêng các ngành Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang có mức điểm chuẩn từ 16,25 đến 17 điểm, trong đó điểm xét tuyển được tính theo công thức: Điểm xét tuyển = [(Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + (Điểm môn Năng khiếu Vẽ x 2)) x 3/4] + Điểm ưu tiên (nếu có).

HUTECH tiếp tục xét tuyển bổ sung đối với 3 ngành mới được tuyển sinh trong tháng 7-2017 là Thú y, An toàn thông tin, Kinh doanh quốc tế. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung của 3 ngành này là 15.5 điểm.



Ngoài ra, HUTECH vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển học bạ lớp 12 đến ngày 10-8 đối với tất cả các ngành trình độ ĐH chính quy của trường với điều kiện xét tuyển: Tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương); Tổng điểm trung bình năm lớp 12 của ba môn trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên (riêng ngành Dược đạt từ 20 điểm trở lên; các ngành Kiến trúc, Thiết kế đồ họa, Thiết kế nội thất, Thiết kế thời trang đạt từ 24 điểm trở lên, trong đó điểm môn Năng khiếu Vẽ nhân hệ số 2). Kết quả xét tuyển học bạ sẽ được nhà trường công bố vào 8 giờ ngày 11-8-2017.

Năm 2017 HUTECH có hơn 30.000 thí sinh đăng ký xét tuyển với khoảng 40.000 nguyện vọng; trong đó nguyện vọng 1, 2, 3 chiếm gần 70%. Với mức điểm trúng tuyển chính thức được công bố, có gần 18.500 thí sinh đã bị trượt đại học tại HUTECH.