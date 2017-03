Nữ sinh Sài Gòn bị tạt acid: 'Mọi chuyện sẽ ổn thôi'

Hoàng Tăng Thị Thu Hương trước lúc gặp nạn

Một tuần đã trôi qua, bây giờ tâm trạng của tôi đã ổn định. Cú sốc tinh thần cũng đã dịu laị...

Khi bác sĩ nói với tôi rằng "con mắt trái không thể giữ được nữa", tôi không thể diễn tả cảm xúc của mình khi đó như thế nào nữa. Tôi cố mở mắt ra nhưng chỉ nhìn thấy một màu trắng đục. Nằm trên giường bệnh ẩm ướt suốt hơn hai tiếng tôi cảm thấy cơ thể run rẩy vì lạnh. Tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh thật là trống rỗng. Khi đó anh ba là người thân đầu tiên tới mà tôi nghe thấy được, anh tới gần cầm tay tôi mà hai anh em chỉ biết khóc thôi. Nằm trên băng ca chuyển lên khoa Bỏng tâm trạng của tôi dường như dịu lại. Tôi nhắm mắt lại và cố kìm nước mắt. Đêm đó đối với tôi là một đêm rất dài. Tôi không ngủ được vì suy nghĩ rằng "ngày mai khi cha mẹ lên tôi không biết phải giấu những giọt nước mắt đó ntn". Khoảng 3-4 giờ sáng, chaa mẹ đã bên cạnh tôi, cầm tay tôi nói "cha mẹ đây nè con". Mặc dù nghe được tiếng nhưng tôi không thể nhìn thấy họ. Tôi nghe tiếng mẹ khóc thật to ở ngoài lan can, tôi chỉ biết nhắm mắt lại và vờ như không nghe thấy gì... Để không phải khóc vì khóc sẽ ảnh hưởng tới mắt, trước đó tôi đã chuẩn bị một tâm lý khá bình tĩnh nhưng vì những lời an ủi, quan tâm từ gia đình tôi lại xúc động thêm. Qua sáu ngày nằm viện được sự quan tâm từ gia đình, bạn bè và cộng đồng tôi cảm thấy có thêm động lực để vượt qua khó khăn này. Và tôi chợt nhớ cách đây một tuần dù mặt tôi có nổi lên mụn tôi đã cảm thấy lo lắng rồi. Nhưng hiện tại tôi nghĩ rằng vẻ bên ngoài không có gì là lớn lao cả... mà quan trọng là cuộc sống hiện tại của tôi như thế nào. Ca phẫu thuật mắt ghép màng ối đầu tiên đã khá thành công. Nằm chờ phẫu thuật tôi nhìn thấy mẹ tựa đầu vào vai cha mà ngủ thiếp đi. Trong lúc phẫu thuật bác sĩ đã nói: "Ca này thật là chua chát". Hiện tại vẫn chưa đoán trước được điều gì, tuy rằng mắt phải đã hồi phục hơn 80%. Nhưng tôi vẫn không thể chịu được khi ánh sáng đột ngột chiếu vào mắt mình nhưng trong thâm tâm tôi vẫn tin và cầu nguyện rằng mình sẽ trải qua được tất cả mọi chuyện, giờ tôi chỉ hy vọng mắt trái của tôi sẽ bình phục để có thể đi học trở lại. Sau đây là những điều mà tôi muốn nói với mọi người: "Nếu gặp trường hợp như tôi thì hãy cứng rắn, tự tin và hãy tin rằng rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi". Đây là những điều xuất phát từ sâu trong đáy lòng, tôi chân thành cảm ơn những người đã và đang quan tâm đến tôi. Với thị lực của tôi hiện tại tôi không thể viết bài này nên tôi nhờ một người bạn viết những cảm xúc của tôi ra đây và mong những ai đọc được bài viết này hãy share dùm tôi đến cộng đồng.