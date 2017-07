Điểm chuẩn trường công an cao kỷ lục

Theo đó, thí sinh nữ xét tuyển ngành ngôn ngữ Anh vào Học viện An ninh nhân dân theo tổ hợp DO1 ( toán, văn, tiếng Anh) chỉ trúng tuyển khi đạt 30,5 điểm trở lên.

Trong khi đó, mức điểm chuẩn thấp nhất của các trường công an, cũng thuộc một ngành đào tạo của Học viện An ninh nhân dân (ngành an toàn thông tin) với đối tượng tuyển sinh là thí sinh nam: 19,75 điểm.

Đặc biệt, ở một số ngành đào tạo dù ở cùng một mức điểm chuẩn nhưng chỉ có những thí sinh đạt tiêu chí phụ mới được xét trúng tuyển (xét theo điểm thi chưa làm tròn của thí sinh và điểm môn thi ưu tiên của từng tổ hợp: tổ hợp toán-lý- hóa và toán- lý- tiếng Anh thì ưu tiên môn toán; tổ hợp văn-sử-địa thì ưu tiên điểm môn văn; tổ hợp toán-văn- tiếng Anh thì ưu tiên môn tiếng Anh)

Cục Đào tạo- Bộ Công an lưu ý các thí sinh trong diện trúng tuyển phải liên hệ với nơi sơ tuyển nộp giấy chứng nhận kết quả thi bản chính để xác nhận nguyện vọng nhập học chính thức vào các trường công an nhân dân trước ngày 5-8.