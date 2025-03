Công an TP.HCM yêu cầu sử dụng VNeID khi tuyển sinh đầu cấp 28/03/2025 12:35

Công an TP.HCM đã có văn bản gửi Giám đốc Sở GD&ĐT cùng Chủ tịch UBND quận, huyện, TP Thủ Đức về việc phối hợp thực hiện Công văn số 04 ngày 2-1-2025 của Văn phòng UBND TP trong tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhập học tại các trường tiểu học và THCS trên địa bàn TP.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 12 trong lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Theo Công an TP.HCM, qua tiếp nhận phản ánh từ công an cấp xã, hiện còn nhiều trường hợp phụ huynh, học sinh cư trú trên địa bàn đăng ký cho con theo học tại các trường tiểu học, THCS liên hệ yêu cầu cấp giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07) theo yêu cầu của UBND cấp xã và nhà trường khi thực hiện thủ tục đăng ký cho con theo học tại các trường tiểu học, THCS.

Sự việc này cho thấy chưa triệt để thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tại Công văn số ngày 2-1-2025 của Văn phòng UBND TP về việc khai thác, sử dụng thông tin tài khoản định danh điện tử trên VNeID trong việc tiếp nhận, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn.

Công an TP.HCM đề nghị Giám đốc Sở GD&ĐT TP, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện nhanh chóng có văn bản chỉ đạo phòng GD&ĐT, UBND cấp xã trên địa bàn thông báo thực hiện nghiêm Công văn 04 của Văn phòng UBND TP.

Cụ thể, khai thác, sử dụng thông tin tài khoản định danh điện tử trên VNeID trong tiếp nhận, đơn giản hóa thành phần hồ sơ thủ tục hành chính trên địa bàn TP khi thực hiện thủ tục tiếp nhận đăng ký học sinh theo học tại các trường tiểu học, THCS.

Trường hợp thông tin về nơi cư trú của cha, mẹ, người giám hộ, chủ hộ của học sinh trên ứng dụng VNeID hiển thị không đúng với thông tin do công dân cung cấp, không đúng với thông tin do công an cung cấp, ban giám hiệu lập danh sách gửi công an phường, xã, thị trấn nơi công dân cư trú để kiểm tra, xác minh thông tin chính xác.

Theo Sở GD&ĐT, năm học 2025-2026, công tác tuyển sinh đầu cấp TP.HCM thực hiện trực tuyến tại địa chỉ https://tuyensinhdaucap.hcm.edu.vn, thông qua mã định danh của học sinh và "nơi ở thực tế" theo VNeID.

Sở GD&ĐT yêu cầu đảm bảo 100% học sinh trong độ tuổi tuyển sinh ở các cấp học đều được khai báo (bao gồm cả đối tượng phổ cập) thông tin đầy đủ tại địa chỉ https://csdl.hcm.edu.vn.

Các địa phương nhanh chóng hoàn tất công tác khai báo, rà soát thông tin học sinh theo đúng hướng dẫn của Sở GD&ĐT.