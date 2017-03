Ngày 28-7, ĐH Cần Thơ chuyển phiếu điểm cho các sở GD&ĐT

Cũng theo ông Xê, để nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ thí sinh cần phải có: Phiếu điểm; giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (vì thời gian nộp hồ sơ gần kề nên không yêu cầu giấy này ngay khi nộp hồ sơ, nhưng nếu trúng tuyển thì khi nộp hồ sơ nhập học cần phải nộp giấy chứng nhận nếu không có thì kết quả trúng tuyển sẽ bị huỷ). Đồng thời tổng số điểm ba môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên khu vực, điểm ưu tiên khác (nếu có) phải từ bằng đến lớn hơn điểm sàn và không có môn nào bị điểm liệt.

Theo dự kiến trước đây, việc in phiếu điểm sẽ được in sau khi các sở GD&ĐT đưa kết quả xét tuyển THPT lên hệ thống dữ liệu. Lúc đó chỉ các thí sinh tốt nghiệp THPT mới được nhận phiếu điểm. Tuy nhiên, tình hình thực tế đến nay các sở GD&ĐT chưa đưa kết quả xét tuyển THPT lên hệ thống dữ liệu được nên các cụm thi phải in phiếu điểm để phát kịp thời cho thí sinh. Vì vậy tất cả thì sinh thi tại cụm thi do trường ĐH chủ trì (kể cả thí sinh không tốt nghiệp THPT) đều nhận được phiếu điểm.

Vì vậy trước khi nộp hồ sơ xét tuyển ĐH, CĐ, thí sinh cần kiểm tra tình trạng tốt nghiệp THPT. Nếu không đậu tốt nghiệp THPT thì đừng nộp hồ sơ vì nếu nộp hồ sơ và trúng tuyển thì khi nhập học không có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT thì kết quả trúng tuyển cũng bị huỷ.