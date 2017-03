Người Sài Gòn đã sẵn sàng chào đón thí sinh

Đã sáu năm nay, mùa thi đại học nào chị Trần Thanh Nga (ngụ số 66A đường số 6, phường Phước Bình, quận 9) cũng đón khoảng 100 bạn thí sinh và phụ huynh vào trọ miễn phí. Chứng kiến cảnh cực khổ của các bạn tỉnh xa lên, đa phần phụ huynh phải đi theo đưa đón, không biết đường đi lại, đi tìm phòng trọ khó khăn, chị Nga xót lòng. Chị nói: “Tôi nghĩ tại sao mình không bỏ chút công sức ra lo cho các em và mua niềm vui cho mình. Sau những chuyến lo như vậy, tôi lại có thêm nhiều đứa con, nhiều người bạn…”. Năm nay, chị đã dọn dẹp nhà cửa sẵn sàng chào đón thí sinh dự thi THPT cấp Quốc gia.

“Cô mãi là một phần của cuộc đời con”

Mỗi mùa thi, cứ 7 giờ tối sau bữa cơm chị lại tập hợp các em lại để hướng dẫn các em đi thi cách nào tốt nhất để tâm trạng không bị áp lực, hướng dẫn các em cách làm bài thi, cho các em giao lưu để có tâm trạng thoải mái khi đi thi. Chị tự tay xuống bếp nấu cho các thí sinh, các phụ huynh cảm động xắn tay áo cùng phụ chị làm bếp.

Ngoài những điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo cho các thí sinh ổn định thi cử, tại đây có đội ngũ bác sĩ luôn sẵn sàng cấp cứu nếu có sự cố.

Cuốn kỷ yếu do những thí sinh làm tặng chị những năm đầu cứ mỗi năm một dày lên. Trang nào cũng dày đặc những lời chia sẻ cảm động của các thí sinh và phụ huynh sau vài ngày ngắn ngủi tá túc nơi đây. Bạn K’Di Ắp (Đức Trọng, Lâm Đồng) viết: “Con từ nơi xa xôi xuống đây không quen biết một ai nhưng Chúa đã giúp con được gặp cô. Một người mẹ hiền đẹp, biết chăm lo cho các con, luôn quan tâm từng bữa ăn, giấc ngủ cho đàn con… Cô đã cho con biết thế nào là tình bạn, tình thương, là cầu nối giúp cho con có thêm những người bạn, khiến cho con cảm nhận tương lai phía trước thật tươi sáng… Cô mãi là một phần của cuộc đời con”.

Tại nhà anh Đinh Xuân Giao, các công nhân đang gấp rút sửa sang để kịp công việc, ngày 25-6 này đón các thí sinh vào ở. Ảnh: LÊ TUYẾT

Xây nhà sáu tầng cho thí sinh ở miễn phí

Năm nay anh Đinh Xuân Giao (326/5 Bùi Minh Trực, phường 6, quận 8) dành căn nhà sáu tầng cho thí sinh và phụ huynh đến ở miễn phí. Sức chứa của căn nhà từ 150 đến 200 thí sinh, trung bình mỗi phòng ở 8-10 em, phòng thoáng mát, sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi. Thí sinh đến ở cần có giấy báo thi, CMND, giấy xác nhận của chính quyền địa phương. Hiện anh Giao đang cho công nhân đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, theo dự kiến ngày 25-6 này gia đình anh sẽ đón các bạn thí sinh vào ở.

Về chuyện ăn uống và đi lại của các thí sinh, gia đình anh Giao sẽ phối hợp với Văn phòng Caritas TP.HCM (Ủy ban Bác ái xã hội, thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam) để hỗ trợ. Anh Đinh Xuân Giao chia sẻ: “Chúng tôi cố gắng không thu gì của các em, như phí phát sinh điện nước tôi trả. Còn những bữa ăn bên Caritas họ lo, đi lại Caritas cũng lo vì có mấy cái xe mấy chục chỗ”.

Nói về nghĩa cử cao đẹp của mình, anh Giao tâm sự: “Trước kia nhà tôi rất nghèo. Năm 1995, một mình xuống Sài Gòn đi thi đại học, lạ lẫm, chẳng ai quen biết, cũng may tìm được chỗ ở trong tòa chung cư của một người dì đã lớn tuổi. Giờ thì tôi may mắn là có điều kiện để giúp đỡ lại các thí sinh chân ướt chân ráo đến Sài Gòn thi cử thì làm thôi, không có gì to tát cả đâu”. Đây đã là năm thứ hai anh cho thí sinh ở miễn phí tại nhà mình.