Nhiều sĩ tử tự tin chờ xét tuyển vào đại học

Ảnh: Phi Hùng

Thí sinh hồ hởi

Khôi cho biết, trong 4 môn, em làm tốt và hài lòng nhất là môn Lịch Sử vì đây là môn em yêu thích, cũng là môn em đạt giải nhì trong kỳ thi tuyển HS giỏi TP vừa rồi. Em dự đoán, nếu không có gì thiếu sót thì em được khoảng 9 điểm môn này.

Với mỗi môn còn lại, Khôi cũng tính toán mình sẽ được khoảng 8 điểm. “Với kết quả này, em đã khá tự tin để nộp xét theo hai nhóm môn vào khoa Quan hệ quốc tế của trường ĐH KHXH&NV TP.HCM là khối D với Toán – Văn – Anh và nhóm Văn – Anh – Sử. Điểm chuẩn khoa này mọi năm lấy từ 19-21 điểm, các môn em thi tính sơ sơ cũng khoảng trên 21 điểm nên em khá yên tâm, giờ chỉ chờ kết quả để xét thôi” – Khôi tự tin nói.

Tương tự, em Phan Thị Hoàng Anh, dự thi tại hội đồng trường ĐH Y Dược đã vui mừng sau khi mạnh dạn so dò đáp án bốn môn thi gồm Toán, Văn, tiếng Anh và Vật Lý để tính tổng điểm các môn xét vào ĐH. Hoàng Anh cho hay, trong bốn môn, em chỉ hơi đuối ở môn Vật Lý vì chủ quan và một phần nhỏ ở môn tiếng Anh, còn lại em làm bài tốt. Mỗi môn em tính được khoảng 7-8 điểm, riêng môn Anh thì em được 9 điểm vì là môn thế mạnh của em. “Lúc đầu em chỉ tính thi để xét vào ĐH Kinh tế TP và ĐH Luật nhưng sau khi tính điểm chính xác từ đáp án trên báo, em đã thay đổi ý định, em sẽ nộp vào ĐH Ngoại thương theo khối A1. Đây là trường em thích nhưng trước đó em không tự tin vào khả năng của mình nhưng giờ điểm em đã cách điểm chuẩn năm ngoái 1-2 điểm, cộng thêm điểm vùng nữa là khả năng đậu cao. Em vẫn giữ xét vào ĐH Luật theo khối D nhưng chỉ là dự phòng thôi” – Hoàng Anh hồ hởi tính.

Tại điểm thi của trường ĐH Sư Phạm TP.HCM sau môn Lịch Sử, nhiều TS dự tính xét vào khối C đều tỏ ra vui mừng vì năm nay khối C “thắng lớn” do đề cả ba môn Văn, Sử và Địa đều dễ, HS không học bài cũng có thể làm được tương đối. Em Huynh My, trường THPT Mairie Curie không khỏi vui mừng khi trường em số HS chọn thi các môn khối C rất ít nhưng may là đề năm nay lại dễ hơn với dự đoán. Em dự tính sẽ nộp xét vào sư phạm Văn của ĐH Sư phạm TP hoặc nộp vào ĐH Luật TP.HCM nhưng hiện điểm của em cũng hơn điểm chuẩn hai ngành này 2-3 điểm nên tỉ lệ đậu cao.

Giáo viên lo lắng

Thầy Đoàn Nhật Quang, giáo viên Địa Lý của trường THPT Marie Curie, TP.HCM cho rằng, đề thi bám sát chương trình sách giáo khoa, chủ yếu là lớp 12. Đề thi rất dễ, ngoài dự đoán của thầy lẫn trò, 70-80% nội dung đề là kiến thức cơ bản, trong đó có những nội dung HS đã ôn rất kỹ. Đề không đòi hỏi HS học thuộc lòng nhiều, những em trung bình, thậm chí yếu cũng có thể nắm chắc trong tay 5 điểm. Vì thế, điểm của các em sẽ khá cao, 7-8 điểm sẽ rất nhiều.

“Đề dễ hơn mong đợi của tôi rất nhiều, ngay cả môn Văn cũng như thế, quá dễ nhưng dở. Vì thế, theo tôi, điểm tuyển sinh năm nay cực kỳ cao mà không biết cạnh tranh như thế nào, có thể cạnh tranh từ 0,25 điểm. Điểm cao thì các trường ĐH sẽ gặp khó, họ buộc sẽ tính toán phương án tuyển sinh khác nữa để chọn đầu vào phù hợp hơn. Như thế thì HS chưa thể vội mừng được” – thầy Quang nói.

Cô Hà Thị Kim Liên, giáo viên dạy Hóa học trường THPT Nguyễn Thượng Hiền cũng dự đoán điểm chuẩn vào khối Y dược năm nay sẽ giảm so với năm trước vì đề môn Hóa và Vật Lý rất "khó nuốt" đối với các HS, ngay cả những em chuyên Hóa cũng chưa chắc làm được điểm cao. Mỗi môn đều có khoảng 10 câu khó là quá nhiều, vừa khó vừa lạ, nếu HS giỏi mà không ôn luyện kỹ càng cũng sẽ khó tìm ra cách giải, hoặc chỉ còn cách đánh lụi. Với đề này, theo cô Liên, HS trung bình làm được khoảng 4 điểm, mức điểm phỗ biến nhất sẽ là 5-6 điểm. Các em phải giỏi, ôn tập sâu mới có thể đạt 8 điểm trở lên. 9 điểm trở lên sẽ rất hiếm, trừ em nào lụi đại nhưng may mắn đúng.