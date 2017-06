Sai sót, 7 mã đề thi môn Vật lý THPT phải đính chính

Ghi nhận của VNN, phản ánh từ các cụm thi THPT quốc gia, khi giao nhận đề thi, Bộ GD-ĐT đã gửi kèm theo một túi đề thi bảo mật và yêu cầu các điểm thi chỉ được mở trong buổi thi bài thi Khoa học tự nhiên.



Thí sinh tại Hà Nội trong buổi thi môn tổ hợp kHTN. Ảnh: Phi Hùng

Theo TTO, một nhóm thí sinh tự do tại điểm thi Trường THCS Tân Túc (Bình Chánh, TP.HCM) bước ra khỏi trường thi sau môn vật lý cho biết có khoảng 7-8 mã đề được đính chính. Nhóm thí sinh ở trường Trần Văn Ơn cũng cho biết đề vật lý năm nay có sai sót và phải chỉnh sửa lại một số đề ngay sau khi phát ra.

Theo ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT) cho biết do sơ xuất từ việc in 7 mã đề thi môn Vật lý. Ban đề thi đã kèm đính chính và hướng dẫn cho cán bộ coi thi và thí sinh gửi kèm đề thi. Tuy nhiên, cũng theo ông Trinh sự việc trên, không gây ảnh hưởng đến kết quả làm bài của thí sinh do lỗi này đã được phát hiện từ trước. Ban đề thi đã đính kèm bản đính chính để sáng nay (23-6) cho các em thí sinh làm bài chứ không phải là đến sáng nay mới phát hiện ra đề thi bị lỗi. Việc sai sót này chỉ bị ở môn Vật lý chứ không bị ở các phân môn khác.

Sáng nay, các thí sinh thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm ba môn thi thành phần (Vật lý, Hóa học, Sinh học). Thời gian làm bài mỗi môn là 50 phút.

Một số thí sinh tự do chỉ thi môn thành phần vật lý nên ra khỏi phòng thi sớm. Thí sinh Nguyễn Thị Như Hoài, Cựu học sinh Trường THPT Trần Phú, Tây Ninh cho biết: “Em thấy đề thi hôm nay thì em thấy đề học sinh trung bình thì làm được. Nói chung là đề đủ tốt nghiệp. Em làm thì được khoảng 6, 7 điểm gì đó. Đề thi có 40 câu, em thấy từ câu 30 trở đi là câu khó, còn mấy câu trước thì trong khả năng làm được. So với năm đề thi Lý năm ngoái thì em thấy đề thi năm nay khó hơn xíu”.

Bùi Tấn Hào (thí sinh tự do, điểm thi trường THCS Lương Thế Vinh) xét tuyển vào ngành công nghệ thông tin nhận định "Đề thi môn lý em cảm thấy gần gủi, ôm sát chương trình 12. Em đã làm bài hết chỉ còn một vài câu thiếu sót. Hôm qua môn toán và văn em làm bài cũng được. Môn toán em dò lại đúng được 40 câu".



Thí sinh Bùi Tấn Hào. Ảnh: Hải Dương

Trong khi đó, Nguyễn Khương Duy, Cựu học sinh Trường THPT Lý Tự Trọng, Tân Bình chia sẻ: “Có khoảng 10 câu khó còn chủ yếu là kiến thức được học trong THPT. Em làm bài khá ổn. Đề có 40 câu nhưng em chỉ làm được khoảng 28, 29 câu chắc đúng. Em nghĩ mình được 7 tới 7,25 điểm”.