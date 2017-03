Trường dân sự, công an công bố điểm trúng tuyển cùng lúc

PGS-TS Trần Văn Nghĩa, Phó Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Bộ GD&ĐT, thông tin tại "Ngày hội tư vấn xét tuyển ĐH, CĐ năm 2016". Chương trình diễn ra tại Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) do báo Tuổi Trẻ, Bộ GD&ĐT và các đơn vị phối hợp tổ chức ngày 24-7.

Ông Nghĩa thông tin các trường công an có cơ chế riêng và không nhận hồ sơ đăng ký trực tuyến.

Theo đó, Bộ GD&ĐT sẽ thống nhất với Bộ Công an công bố kết quả trúng tuyển cùng lúc để thí sinh chủ động lựa chọn các trường dân sự nếu xét tuyển không trúng vào trường công an, quân đội.

“Thí sinh lưu ý nếu xác định học trường ngoài phải chấp nhận mất cơ hội xét tuyển vào hệ CĐ, trung cấp trường công an. Ngược lại, nếu dùng phiếu để xét xuống trung cấp, CĐ trường công an thì phải chấp nhận mất cơ hội vào trường ngoài" - ông Nghĩa nói.



Thí sinh, phụ huynh từ nhiều tỉnh, thành tìm hiểu thông tin tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ năm 2016. Ảnh: P.ĐIỀN

Thí sinh Trần Phan Đăng Khoa đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương (Bình Dương) đạt 22 điểm tổ hợp D1 (toán, văn, tiếng Anh) cho biết nguyện vọng (NV) 1 em đăng ký vào Trường ĐH An ninh nhân dân tại TP.HCM, NV2 vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM.

Dù điểm khá cao nhưng thí sinh này vẫn tỏ ra băn khoăn vì chỉ tiêu vào trường an ninh năm 2016 giảm sâu, chỉ còn 370 chỉ tiêu so với năm ngoái 680.

“So điểm năm ngoái tổ hợp D1 của em cao hơn 1 điểm, tuy nhiên do chỉ tiêu năm nay giảm, điểm thi của các thí sinh khác có thể cao hơn sẽ khiến mình mất cơ hội vào ngành an ninh. Tuy nhiên, em sẽ quyết tâm theo đến cùng, rớt ĐH em tiếp tục bảo lưu xét CĐ, trung cấp, thay vì nhảy ra xét tuyển vào các trường dân sự” - Khoa nói.



Một số thí sinh, phụ huynh băn khoăn về việc xét tuyển vào ngành công an và quân đội. Cụ thể trong trường hợp thí sinh nộp NV1 trường công an nhưng không đạt mà trúng tuyển vào trường dân sự, thí sinh có được ngành công an xem xét, xét tuyển vào hệ CĐ hay trung cấp hay không, hồ sơ xét tuyển nộp trực tiếp tại trường hay công an quận, thị xã?

Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, Phó Đội trưởng Đội Đào tạo, Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP.HCM, hướng dẫn: "Trường hợp không trúng tuyển vào ngành công an mà vẫn trúng tuyển ở trường dân sự, nếu học sinh xác nhận không học ở bên ngoài thì điểm được chuyển xuống xét vào CĐ. Hệ CĐ không trúng tuyển sẽ được chuyển xuống xét tiếp hệ trung cấp".

Ông Trường thông tin thêm do trường công an có đặc thù riêng nên ngay từ đầu những học sinh có định hướng xét vào trường công an, quân đội đã trải qua vòng sơ tuyển đầu năm.

Đồng thời bộ phận tuyển sinh trường công an có trách nhiệm liên hệ với những thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường. Thí sinh sơ tuyển ở quận, huyện nào thì nộp điểm xét tuyển ở đó, các trường không nhận trực tiếp.

Ngày hội thu hút 150 gian hàng tư vấn của các trường ĐH, CĐ, viện đào tạo quốc tế, trường nghề… tham gia phục vụ nhu cầu thông tin của thí sinh.

Cùng đó, ban tổ chức bố trí 20 chuyên gia tư vấn từ Bộ GD&ĐT, ĐH Quốc gia TP.HCM cùng đại diện các trường... trực tiếp tư vấn cho thí sinh.

Ngày hội đã thu hút hàng ngàn thí sinh đến từ TP.HCM và các tỉnh phía Nam như Bến Tre, Cà Mau, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu... Một số trường THPT ở các tỉnh Tây Ninh, Tiền Giang còn thuê xe đưa thí sinh đến để tham gia ngày hội.