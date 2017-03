Tuyển sinh lớp 6: Chọn ai, bỏ ai?

Không còn xếp loại học sinh (HS) giỏi, khá, trung bình…; không còn đề kiểm tra học kỳ 2 do Phòng GD&ĐT thống nhất ra ở bậc tiểu học. Những thay đổi này xuất phát từ việc thực hiện Thông tư 30/2014 của Bộ GD&ĐT khiến việc xét tuyển vào lớp 6 ở các quận, huyện phải thay đổi theo. Điều đáng lo ngại là mỗi nơi làm một cách, gây không ít hoang mang cho phụ huynh cũng như kế hoạch nâng cao chất lượng đầu vào của các trường THCS.

Kết quả không đủ tin cậy để xét tuyển

Những năm trước, khoảng 20% HS lớp 5 có thành tích học tập tốt tại quận Tân Bình được chọn trường THCS để vào lớp 6 theo nguyện vọng. Điều này tạo thuận lợi cho HS có cơ hội học tập trong môi trường phù hợp, cho phụ huynh trong việc đưa đón con em và cho các trường THCS trong việc nâng chất lượng giáo dục. Các trường THCS được HS chọn đăng ký vào nhiều như THCS Nguyễn Gia Thiều, THCS Hoàng Hoa Thám… Theo đó, cách tuyển chọn của các trường này là HS phải đạt danh hiệu HS giỏi nhiều năm liền, tổng điểm kiểm tra cuối học kỳ 2 năm lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán lấy từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Tuy nhiên, năm học tới quận Tân Bình sẽ bỏ cách tuyển sinh này. Thay vào đó, tất cả HS hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn quận sẽ được phân tuyến vào các trường THCS theo địa bàn (gần trường tiểu học đã học) trong một đợt tuyển sinh duy nhất.

Một giờ học của học sinh Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ. Đây là trường duy nhất tại quận 7 dành 50% chỉ tiêu lớp 6 để xét tuyển học sinh từ các trường tiểu học trong quận. Ảnh: PHẠM ANH

Theo lý giải của ông Trần Khắc Huy, Trưởng phòng GD&ĐT quận Tân Bình, những năm trước đề thi cuối học kỳ 2 lớp 5 do Phòng GD&ĐT ra nên kết quả đánh giá là thống nhất ở các trường và đáng tin cậy. Ngoài ra, thành tích học tập của HS được xếp theo các loại giỏi, khá, trung bình… nên dễ chọn lựa. Tuy nhiên, từ năm học 2014-2015, khối tiểu học bắt đầu thực hiện Thông tư 30 thay chấm điểm bằng nhận xét, đề thi cuối học kỳ 2 lớp 5 không còn do Phòng GD&ĐT ra nữa mà do các trường tự ra nên kết quả này không thống nhất và không đủ độ tin cậy để làm cơ sở xét tuyển vào lớp 6.

Tương tự, năm học tới quận Tân Phú cũng bỏ cách xét tuyển 20% HS giỏi năm năm liền ở cấp tiểu học và có tổng điểm hai môn toán và tiếng Việt cuối học kỳ 2 năm học lớp 5 lấy từ cao xuống. Thay vào đó, quận yêu cầu các trường THCS chỉ nhận HS theo phân tuyến. Một số quận, huyện khác như quận 6, Bình Tân... cũng thực hiện tuyển sinh lớp 6 bằng chỉ một cách là phân tuyến theo địa bàn.

“Đẻ” ra nhiều tiêu chí khác

Khác với những trường THCS trên, Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ là trường duy nhất trên địa bàn quận 7 vừa nhận HS theo phân tuyến vừa xét tuyển HS vào lớp 6. Theo ông Ngô Xuân Đông, Trưởng phòng GD&ĐT quận 7, quận vẫn đảm bảo tất cả HS hoàn thành chương trình tiểu học sẽ được nhận vào các trường THCS theo phân tuyến địa bàn. Riêng Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ (thuộc phường Tân Kiểng, là phường duy nhất của quận có đến hai trường THCS) vẫn đảm bảo đủ chỗ học cho HS theo phân tuyến. Ngoài ra, trường sẽ dành 50% chỉ tiêu vào lớp 6 để xét tuyển HS có tổng điểm cuối học kỳ 2 lớp 5 hai môn tiếng Việt và toán như các năm trước. “Năm nay trường sẽ tuyển 583 HS lớp 6 với 13 lớp, 50% trong số đó sẽ được chọn từ HS các trường tiểu học trên địa bàn. Quận đã họp với các trường, phường và cân nhắc để giữ lại phương án cũ nhưng theo tiêu chí mới. Như thế sẽ đáp ứng nguyện vọng của phụ huynh cũng như tạo điều kiện để nhà trường đầu tư xây dựng trường có chất lượng trong quận” - ông Đông cho hay.

Theo ông Đông, các tiêu chí mới để xét tuyển HS vào lớp 6 Trường THCS Nguyễn Hữu Thọ là: Học bạ HS giỏi bốn năm liền (lớp 1 đến lớp 4); điểm kiểm tra cuối học kỳ 2 môn tiếng Việt, toán đạt 10 điểm mỗi môn và ưu tiên HS có các danh hiệu cấp quốc gia trong năm học 2014-2015.

Tại quận 5 lại khác. Quận này chỉ thực hiện xét tuyển vào lớp 6 đối với HS của các Trường Tiểu học Minh Đạo, Chính Nghĩa nhưng có hộ khẩu ngoài quận 5. Số HS này được phân bổ về Trường THCS Hồng Bàng trên cơ sở xét điểm cuối học kỳ 2 hai môn tiếng Việt và toán, lấy từ cao xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Số HS còn lại sẽ được phân bổ về Trường THCS Mạch Kiếm Hùng, THCS Trần Bội Cơ. Các trường THCS trên địa bàn quận này về nguyên tắc nhận hết 100% HS hoàn thành chương trình bậc tiểu học trên địa bàn theo phân tuyến.

Riêng quận 1 vẫn đang cân nhắc để có cách tuyển sinh phù hợp, không làm ảnh hưởng đến chất lượng đầu vào của các trường và đáp ứng được nhu cầu của phụ huynh.