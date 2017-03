Bánh Trung thu: Nhiều người xem, ít người mua

Nét mặt buồn bã của người bán bánh trung thu năm nay vì ít khách ghé mua - Ảnh: Minh Đức



Nhiều người chọn bánh ít ngọt, ít béo



Các loại bánh truyền thống, giá cả bình dân lại được nhiều người dân để ý. Chị Phương Thúy, mua hàng tại một sạp bánh trung thu trên đường Phan Văn Trị (Q.Gò Vấp), cho biết đã chọn mua ba hộp bánh loại ít béo, ít ngọt với mức giá từ 500.000 đồng/hộp để biếu người thân chứ nhu cầu gia đình chỉ mua bánh lẻ.



Trong khi các doanh nghiệp khẳng định không thực hiện khuyến mãi, giảm giá nhưng tại nhiều điểm bán, hàng loạt hình thức khuyến mãi mua 1 tặng 1, thậm chí tặng kèm... sản phẩm khác.Trên nhiều tuyến đường khu vực vùng ven, nhiều quầy sạp đang đua nhau thực hiện khuyến mãi nhằm lôi kéo người tiêu dùng.Sáng 5-9, tại tỉnh lộ 10 (Q.Bình Tân, TP.HCM) chỉ khoảng 100m nhưng đã có 3-4 sạp bánh trung thu của đầy đủ các nhãn hiệu như Kinh Đô, Bibica, Hữu Nghị và cả An Đông Đồng Khánh, Tân Phát Đồng Khánh... Hầu hết các sạp này đều trưng băngrôn quảng cáo mua 1 tặng 1.Ghé vào một sạp hỏi mua hộp bánh trung thu, chúng tôi được một nhân viên giới thiệu: “Ở đây em chỉ bán bánh Đồng Khánh chính hãng, nhãn hiệu truyền thống có mặt mấy chục năm rồi, không tin anh cứ mua thử biết liền”.Theo giới thiệu của nhân viên này, loại bánh Đồng Khánh có tên Tân Phát Đồng Khánh với dòng chữ Tân Phát khá nhỏ, để ý kỹ mới thấy bên cạnh chữ Đồng Khánh chiếm phần lớn diện tích mặt hộp bánh. Mỗi cái bánh lẻ được bán giá 50.000 đồng, trong khi mua một hộp bốn cái có giá 190.000 đồng. “Đặc biệt mua một hộp anh được tặng thêm một hộp bánh pía tới 45.000 đồng lận đó” - nhân viên này nhiệt tình mời.Trên đường Xuyên Á địa phận Q.12 và huyện Hóc Môn, rất nhiều quầy sạp dựng lên kinh doanh bánh trung thu với hình thức tương tự.Tại một sạp bán đủ loại bánh của các nhãn hiệu lớn có trưng biển “mua 1 tặng 1”, nhưng khi chúng tôi hỏi sản phẩm khuyến mãi kèm theo nếu mua một hộp bánh có thương hiệu nổi tiếng thì nhân viên cho biết sẽ được tặng thêm một bánh Sài Gòn Đồng Khánh.Quan sát nhiều quầy bánh tại khu vực này có thể thấy hầu hết các quầy đều trưng băngrôn quảng cáo bán các loại bánh có thương hiệu nổi tiếng, nhưng bên trong quầy là các loại bánh có nhãn riêng như Tân Phát, Hưng Long, Sài Gòn nhãn hiệu Đồng Khánh. Hầu hết bánh này có giá khá cao từ 35.000 - 50.000 đồng/ cái, các loại hộp có giá từ 190.000-300.000 đồng/ hộp bốn cái.Ghi nhận cũng cho thấy mặc dù treo băngrôn khuyến mãi rầm rộ nhưng người tiêu dùng khá thờ ơ, phần lớn chỉ tò mò vào hỏi thăm hình thức khuyến mãi chứ không mấy người mua.Chủ một sạp bánh trên đường Xuyên Á cho biết: ban ngày bán được ít, chủ yếu mắc võng... nằm chơi. Đến tối mới khá hơn, bình quân 20-25 hộp bánh mỗi tối.Trong khi đó, sức mua bánh trung thu của các nhãn hiệu lớn có sự phân hóa khá rõ rệt, tại khu vực ngoại thành người tiêu dùng còn khá dè dặt trong việc chi tiêu, sức tiêu thụ thấp. Tại nội thành, nhiều sạp, đại lý bán bánh cho biết sức mua đã tăng so với hai tuần trước nhưng còn khá èo uột.Tại một quầy bánh trên đường Trường Chinh (Q.Tân Bình), chị Hoàng Hoa, nhân viên bán hàng, cho biết mặc dù đã vào giữa vụ nhưng sức mua còn thấp hơn mọi năm.“Bình thường chỉ bán chưa tới 10 hộp mỗi ngày, chiều và tối khuya khả quan hơn chút, chừng 20-25 hộp chứ không nhiều”. Theo chị Hoa, người tiêu dùng chủ yếu vào xem hoặc mua bánh lẻ.Trên nhiều tuyến đường, mặc dù là ngày cuối tuần nhưng cảnh tượng người bán ở các quầy sạp ngồi chơi, nói chuyện, đọc báo lại diễn ra phổ biến.Tại một sạp bánh trên đường Quang Trung (Q.Gò Vấp), chủ sạp cho biết khác với mọi năm, năm nay chỉ bán và nhập cầm chừng chứ không dám nhập hàng nhiều. “Bán bao nhiêu nhập bấy nhiêu chứ không dám lấy nhiều vì sức mua chỉ vọt lên vào cuối mùa” - chủ sạp này cho hay.Năm nay, các doanh nghiệp đón tâm lý người tiêu dùng khi chọn các dòng bánh riêng để tung ra thị trường, ví dụ như bánh tiramitsu hay bánh 100% trà xanh, bánh không ngọt, không béo, dành cho người già, bị bệnh tiểu đường. Tuy nhiên, giá cả các loại bánh này thường cao hơn nhu cầu của người tiêu dùng lẻ nên sức mua khá chậm.Không bán giảm giá, khuyến mãi là khẳng định của nhiều thương hiệu bánh như Kinh Đô, Bibica hay Đồng Khánh. Đại diện thương hiệu Đồng Khánh cho biết “chỉ có các loại bánh Đồng Khánh “bông lúa vàng” mới là thương hiệu của chúng tôi, các nhãn hiệu khác chúng tôi không chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm”.Theo vị đại diện này, các nhãn hiệu khác có thêm chữ Đồng Khánh đều có cơ sở sản xuất ở các quận huyện ngoại thành đàng hoàng, mỗi năm các cơ sở này đồng loạt “ra quân” bán bánh.So với mọi năm, tình hình kinh doanh năm nay của nhãn hiệu Đồng Khánh “bông lúa vàng” dù chưa có con số thống kê chính thức, nhưng từ doanh số bán lẻ, đơn đặt hàng doanh nghiệp đều tăng so với năm trước.Ông Nguyễn Xuân Luân, tổng giám đốc Kinh Đô, cho biết hiện nay khi mùa Trung thu vào giai đoạn cao điểm cũng là lúc thị trường bắt đầu xuất hiện các điểm bán treo bảng “đại hạ giá”, “giảm 50%” hay “mua 1 tặng 1”, nhằm thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng.Tuy nhiên, ông Luân khẳng định: sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô luôn được bán đúng giá niêm yết. “Chúng tôi hoàn toàn không có chủ trương bán đại hạ giá cũng như không có chính sách nào có thể tạo điều kiện cho người bán lẻ thực hiện “đại hạ giá”, “giảm 50%” hay “mua 1 tặng 1” cho tất cả sản phẩm bánh trung thu Kinh Đô trong suốt mùa”, ông Luân nói.Cũng theo ông Luân, tính đến ngày 5-9, sản lượng tiêu thụ bánh trung thu của nhãn hiệu này đạt 85% so với kế hoạch.Trong khi đó, bà Ngô Thị Phương Thảo, đại diện Công ty Bibica, cho biết không có bất kỳ chương trình khuyến mãi nào trong mùa trung thu này cho người tiêu dùng hay cho đại lý, do đó việc giảm giá do kích cầu từ doanh nghiệp là hoàn toàn không có cơ sở.