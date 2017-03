Cấm cửa nông sản Trung Quốc núp bóng hàng Việt

Ba tháng, nhập hơn 1.000 tấn khoai tây TQ Theo Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng, chỉ tính từ ngày 13-7 đến 14-10, hơn 40 lô khoai tây TQ với 1.063 tấn đã được nhập về chợ nông sản Đà Lạt. Ông Nguyễn Thế Hiền, Tổ phó tổ quản lý chợ Đà Lạt, cho biết thực hiện lệnh cấm của UBND TP, ngày 20-10 đơn vị này đã dừng hai xe container chở 30 tấn khoai tây TQ vào chợ nông sản Đà Lạt... Đến sáng 21-10, nhiều tiểu thương ở chợ nông sản này tập trung tại trụ sở UBND TP để yêu cầu chính quyền giải thích về lệnh cấm. Tiểu thương cho rằng quyết định trên quá bất ngờ gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của họ. Do vậy kiến nghị ngành chức năng xem xét gia hạn lệnh cấm để bà con giải phóng lượng hàng mới nhập về. Sau khi tiếp nhận ý kiến của các tiểu thương, UBND TP Đà Lạt chấp thuận gia hạn cho khoai tây TQ vào chợ nông sản Đà Lạt đến ngày 1-11 nhằm tạo thời gian để tiểu thương giải quyết số lượng khoai tây TQ đã được nhập về. Sau thời điểm trên, để chống gian lận thương mại đồng thời bảo vệ thương hiệu khoai tây Đà Lạt, việc nhập khẩu mặt hàng này vào chợ trên sẽ bị cấm tuyệt đối. Để không mua nhầm hàng Trung Quốc Để giúp NTD tránh nhầm lẫn, Chi cục Bảo vệ thực vật Lâm Đồng đã xây dựng tiêu chí nhận dạng hai loại khoai tây Đà Lạt và TQ. Cụ thể, củ khoai tây TQ to, thon dài, cỡ củ khá đồng đều, vỏ dày (nên ít bị sứt sẹo), bóng đẹp, trên vỏ có các chấm li ti, mắt củ to. Trong khi khoai tây Đà Lạt củ vừa phải, thường có hình bầu dục hoặc tròn, cỡ củ khá chênh lệch, vỏ mỏng (nên dễ bị trầy xước, bong tróc), mắt củ ít và nhỏ. Dùng ngón tay lướt trên bề mặt cắt ngang của khoai sẽ thấy khoai Đà Lạt khô còn khoai tây TQ nhiều nước. Khi chiên, khoai TQ dễ bị nát, ăn dẻo, không bùi. Khoai tây Đà Lạt nhiều tinh bột nên khi chế biến khó bị nát, ăn rất bùi, bở. Nhiều tiểu thương cũng cho hay một số loại rau củ như súp lơ Đà Lạt có màu trắng ngả vàng chứ không trắng phau như Trung Quốc. Cà rốt Đà Lạt đầu nhọn, lõi to, cuống dài, trong khi cà rốt Trung Quốc thường cuống cắt sát trái. Bắp cải Đà Lạt to, bắp cải Trung Quốc nhỏ bằng nắm tay…