Cẩn thận với hàng tết ở vỉa hè

Các siêu thị Co.opmart, Big C, Citimart… lúc nào cũng đầy người mua, nhất là vào buổi tối. Đại diện Co.opmart cho biết đến thời điểm này, sức mua tăng 50% so với ngày thường, tập trung vào các sản phẩm thực phẩm tươi sống, thực phẩm công nghệ và hóa mỹ phẩm; riêng đồ tiêu dùng hay may mặc chỉ tăng trưởng tương đối. Dự kiến sức mua sẽ tăng cao hơn vì tuần sau là tuần cuối cùng trước tết. Dịp này Co.opmart mở cửa đến 23 giờ, nếu còn đông khách vẫn mở cửa phục vụ cho đến khi hết khách, đồng thời tăng cường quầy thu ngân và đội ngũ giao hàng tận nhà.

Tương tự, bà Huỳnh Thị Ngọc Trâm, đại diện Big C, cũng dự đoán sức mua sắm sẽ tăng mạnh khoảng một tuần trước tết. Siêu thị tăng thêm 30% số lượng nhân viên bán hàng túc trực tại quầy để kịp thời châm hàng, chăm sóc quầy kệ nhằm đảm bảo quầy luôn đủ hàng, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm hàng hóa. Ngày 29 tết, tất cả siêu thị Big C trên toàn quốc (trừ Big C Cần Thơ, Big C Huế) đều mở cửa phục vụ từ 7 giờ đến 12 giờ. Sáng mùng 3 tết, siêu thị hoạt động trở lại bình thường.

Trong khi đó, trên vỉa hè các đường Nguyễn Trãi, Lê Văn Sỹ, Cách Mạng Tháng Tám… các mặt hàng thời trang như túi xách, quần áo, giày dép… cũng được bày bán tràn lan. Hàng trăm người đổ xô vào để chọn lựa.

Chị Na, nhân viên một hàng bán hàng túi xách trên đường Cách Mạng Tháng Tám (quận Tân Bình), cho biết giá chiếc túi cầm tay đi tiệc thấp nhất khoảng 200.000 đồng, cao nhất có thể hơn 1 triệu đồng. Trên các túi xách này không có nhãn hiệu, tên nhà sản xuất nào cả, kiểu dáng thì giống như túi xách Hàn Quốc. Khi được hỏi hàng lấy ở đâu thì chị này trả lời không biết và nói thêm mấy hôm nay khách đông nườm nượp, bán không nghỉ tay. Chị Trần Ngọc Ý (quận 10), nhân viên một công ty về điện lạnh, cho biết hàng ngoài đường thế này có giá khoảng 200.000 đồng còn mua được chứ cao hơn nữa thì không dám mua vì sợ hớ.

Ngoài ra, giày dép trẻ em từ sơ sinh đến hơn 10 tuổi giá cũng rất mềm, khoảng 40.000-60.000 đồng/đôi, chất liệu xốp, nhẹ, có hoa văn màu sắc rất đẹp. Cầm một đôi dành cho trẻ hơn 10 tuổi, nhìn bên dưới thấy hàng chữ “made in China” nhưng khi hỏi thì chị bán hàng lập tức trả lời “hàng của Việt Nam chứ không nhập từ Trung Quốc”. Trong lúc này, hai vợ chồng chị Nguyệt (quận 12) vừa mua đôi giày cho đứa con trai xong và nói thấy cháu mang đẹp và giá cũng không cao nên mua thôi!

Ngoài hàng thời trang, các gian hàng ba lô, vali cũng được nhiều khách ghé ngang xem. Loại vali có cần kéo giá khoảng 250.000 đồng/chiếc, cao cấp hơn theo lời người bán thì khoảng 445.000 đồng/chiếc.

Theo ghi nhận, những hàng hóa được bày bán lề đường đều có các nhãn mác không rõ ràng, không biết đâu là hàng Trung Quốc, hàng Thái Lan, Việt Nam. Đặc biệt, khi đi mua sắm vào buổi tối, người mua nên cẩn trọng bởi quần áo hay túi xách hay có lỗi ố vàng, đường kim mũi chỉ may túi xách không chắc chắn, nhất là ở mép túi…

