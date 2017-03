Chim gây thiệt hại cả triệu đô la

Chuột bạch, chó đá cũng từng gây rối Từ năm 1988 đến nay, có hơn 200 người chết trong các vụ tai nạn máy bay liên quan tới động vật, gây thiệt hại hơn 600 triệu USD mỗi năm. Riêng trong năm 2007, không quân Mỹ thống kê có hơn 5.000 vụ va chạm giữa máy bay và chim trên lãnh thổ nước này. Ở Việt Nam, năm 2007, một chú chuột bạch xuất hiện trong khoang hành khách chiếc máy bay Boeing 777 của VNA đã khiến chuyến bay này chậm lại nhiều giờ. Hay như gần đây, máy bay duy nhất của Indochina Airlines cũng phải hủy chuyến sau khi một kiện hàng chứa con chó đá va vào cửa tầng hàng gây ra hai vết lõm. TH tổng hợp Thành lập tổ điều tra sự cố Chiều 10-8, ông Lại Xuân Thanh, Phó Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam, cho biết đã ký quyết định thành lập tổ điều tra sự cố tàu bay xảy ra đối với chiếc máy bay A320 của VNA thực hiện chuyến bay VN453 từ Nha Trang đi TP.HCM hôm 7-8. Nhóm điều tra vào TP.HCM và làm việc từ hôm nay (11-8). Theo quyết định, nhóm điều tra gồm 11 thành viên do ông Hồ Minh Tấn, Trưởng ban Tiêu chuẩn an toàn bay (Cục Hàng không dân dụng Việt Nam), làm trưởng nhóm. Nhóm này chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác điều tra và hoạt động của nhóm theo thủ tục do Chính phủ quy định về điều tra sự cố, tai nạn máy bay dân dụng. Một thành viên trong tổ điều tra cho biết do sự cố xảy ra ở sân bay Tân Sơn Nhất và máy bay vẫn được niêm phong tại đó nên tổ điều tra sẽ vào hiện trường thu thập chứng cứ, tài liệu, phỏng vấn tổ bay... làm rõ nguyên nhân. Về thông tin phát hiện xác một con chim và có những vết máu trên máy bay, ông Lại Xuân Thanh khẳng định hiện trong biên bản, báo cáo của các đơn vị gửi cho Cục chưa thấy có chi tiết này. Cục sẽ điều tra kỹ nhằm làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố. T.HIẾU - T.VĂN