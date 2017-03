Chờ luật, doanh nghiệp gạo mạnh ai nấy làm

Ủng hộ chuyện siết lại Tôi ủng hộ quan điểm nên siết lại điều kiện kinh doanh, xuất khẩu gạo. Doanh nghiệp gạo cần phải đầu tư kho bãi, vùng nguyên liệu bài bản chứ không làm ăn lộn xộn như hiện nay. Nhiều doanh nghiệp có tâm huyết, năng lực nhưng do thấy cách quản lý không tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp nên họ không muốn làm nữa. Giáo sư VÕ TÒNG XUÂN,

nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH An Giang Vẫn còn tỉnh bao cấp, độc quyền Lý do dự thảo nghị định chưa được thông qua vì nội dung của dự thảo vẫn mang đặc tính bao cấp, độc quyền và xem ra chưa đem lại lợi ích đích thực cho hàng triệu nông dân. Đến nay lãnh đạo nhiều địa phương, nông dân và doanh nghiệp tư nhân chưa đồng tình một số điểm dự thảo này. Người ta cứ viện lý do an ninh lương thực quốc gia nhằm duy trì cơ chế độc quyền, xin-cho trong xuất khẩu gạo. Doanh nghiệp nào muốn xuất khẩu đều phải thông qua hai tổng công ty lương thực miền Nam, miền Bắc. Nếu không được sự đồng ý của hai “ông lớn” này thì doanh nghiệp đừng hòng chen chân vào Ông TRẦN ĐỨC TỤNG,

nguyên chuyên viên Vụ Kế hoạch - Bộ NN&PTNT