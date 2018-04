Công bố bộ quy tắc ứng xử xuất khẩu lao động năm 2018

Bộ quy tắc ứng xử 2018 và các công cụ giám sát được xây dựng thực hiện trong khuôn khổ dự án Tam giác ở ASEAN (TRIANGLE in ASEAN) của ILO và chương trình CREST của IOM.

Chương trình Tam giác ở ASEAN của ILO do Bộ Ngoại giao và Thương mại Australia, Bộ Các vấn đề toàn cầu Canada hỗ trợ. Chương trình cung cấp hỗ trợ kỹ thuật với mục tiêu tối đa hóa đóng góp của di cư lao động đối với sự phát triển công bằng, toàn diện và ổn định trong khu vực ASEAN. Chương trình CREST của IOM là một sáng kiến khu vực, do Đại sứ quán Thụy Điển tại Thái Lan hỗ trợ, nhằm mục đích hiện thực hóa tiềm năng của doanh nghiệp trong việc đề cao quyền lao động và nhân quyền của lao động di cư trong hoạt động doanh nghiệp và chuỗi cung ứng.