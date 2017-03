Công ty TNHH Vàng Phước Sơn ra văn bản kiểu “xù nợ”

Theo đó, ngày 3-1-2014, đại diện Công ty Quảng An đến Văn phòng đại diện Công ty TNHH Vàng Phước Sơn (tại TP Đà Nẵng) để làm việc về chuyện nợ nần. Tuy nhiên, không những không đòi được nợ, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn còn đưa ra Văn bản số 08-14/PSGC do Tổng Giám đốc Paul Seton ký với nội dung:

"...vừa qua một số nhân viên và cán bộ Công ty Quảng An đã trực tiếp chặn đường và khuyến khích những người khác cùng chặn đường, dẫn đến việc dừng sản xuất tại mỏ vàng Phước Sơn. Thay vì tiếp tục thiện chí đàm phán để có lịch trả nợ khả thi cho các bên, Công ty Quảng An lại chặn đường và đã gây ra gián đoạn sản xuất. Vụ chặn đường và thời gian để công ty chúng tôi phục hồi sản xuất lại bình thường sau đó đã gây ra cho chúng tôi thiệt hại sản xuất ước tính là 850.000 USD (tám trăm năm mươi ngàn đô la Mỹ). Chúng tôi buộc phải đề nghị UBND các cấp can thiệp hỗ trợ mới trở lại sản xuất bình thường được. Vì vậy theo luật Việt Nam, Phước Sơn sẽ khấu trừ khoản thiệt hại này vào khoản nợ của công ty chúng tôi đối với Quảng An”.





Văn bản kiểu xù nợ của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn.

Theo đại diện Công ty Quảng An, công văn trên của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn chẳng khác nào xù số tiền nợ 18,9 tỷ đồng (Công ty Vàng Phước Sơn đã trả được 20.000 USD) của công ty.

Đại diện Công ty Quảng An cho hay, công ty nhận hợp đồng xây dựng hạ tầng và vận chuyển quặng từ mỏ khai thác về nhà máy chế biến của Công ty TNHH Vàng Phước Sơn trong nhiều năm nay. Mặc dù Công ty TNHH Vàng Phước Sơn đang nợ tiền nhưng lãnh đạo công ty vàng này đã ký các thông báo chấm dứt hợp đồng về cung cấp dịch vụ cho dự án lấp đất, dịch vụ vận chuyển quặng và dịch vụ thuê khách sạn của đối với Công ty Quảng An. Điều này khiến Công ty Quảng An gặp rất nhiều khó khăn, không có tiền trả lương cho công nhân.

Trước việc này, 26-12-2013, một số công nhân của Quảng An và người dân buôn bán ở thị trấn Khâm Đức đang bị Công ty TNHH Vàng Phước Sơn nợ hàng chục tỷ đồng kéo đến chặn xe, bao vây nhà máy vàng này để đòi nợ (Pháp Luật TP.HCM đã đưa tin). Chiều ngày 26-12-2013, Công ty TNHH Vàng Phước Sơn thông báo tạm thời ngừng hoạt động. Sau khi thương thảo với các chủ nợ thì ngày 28-12-2013 nhà máy vàng Phước Sơn hoạt động trở lại.

“Họ lấy cái cớ việc bị bao vây tạm ngừng hoạt động này dẫn đến thiệt hại 850.000 USD để khấu trừ tiền họ nợ chúng tôi. Cái văn bản số 08-14/PSGC do Tổng Giám đốc Paul Seton ký chẳng khác nào là muốn xù nợ chúng tôi cả”, đại diện công ty Quảng An bất bình.

Được biết, hiện Công ty TNHH Vàng Phước Sơn đang nợ hàng trăm tỉ đồng trong đó có nợ thuế của nhà nước, doanh nghiệp (trong đó có Công ty Quảng An), người dân tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn). Đặc biệt, là còn nợ các tiểu thương tại chợ thị trấn Khâm Đức từng bó rau, kg bún, ổ bánh mì.

