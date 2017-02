Đại lý Vietlott 'thần tài' bán 3 vé trúng độc đắc

Ông Lưu Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Sài Gòn Lott, cho biết trong 13 giải Jackpot của Vietlott tính đến nay, điểm bán thuộc Sài Gòn Lott đã ba lần bán vé trúng Jackpot.



Ông Lưu Thanh Hải nhận giấy chứng nhận Điểm bán hàng may mắn.

Điểm bán hàng 879 Nguyễn Trãi là điểm bán vé Vietlott trúng Jackpot 75,85 tỉ đồng ngày 29-1 (mùng 2 Tết Đinh Dậu). Chiếc vé mang bộ số 05-13-21-27-29-45.





Khách đến mua vé tại cửa hàng 879 Nguyễn Trãi.

Ông TĐH, người trúng Jacpot này, đã gặp gỡ báo chí trong buổi nhận giải sáng 8-2. Ông cho biết bắt đầu chơi vé số Vietlott cách đây bốn tháng, dù trước đó ông không chơi loại vé số nào.

“Khi dò số thấy trúng, tôi tắt máy tính, uống nước, đi coi lại, nhờ người coi thêm lần nữa” - ông H. kể. Ông mua từ đại lý chứ không mua từ người bán dạo.



Sự may mắn đến một cách... ngẫu nhiên. Ông TĐH trúng một vé với giải thưởng chỉ 30.000 đồng nên ông bỏ ra thêm 20.000 đồng để mua tiếp năm tờ vé số nữa, loại 10.000 đồng/vé. Trong đó có một tờ do ông tự chọn dãy số, còn bốn tờ khác ông để máy bán vé tự chọn số. Tờ vé do máy tự chọn số ngẫu nhiên đã trúng Jackpot!

Ông TĐH đã chờ đến ngày 6-2 (mùng 10 Tết, ngày vía Thần Tài) mới đến Vietlott Chi nhánh TP.HCM làm thủ tục nhận thưởng.

Ông Lưu Thanh Hải cho biết Sài Gòn Lott hiện có 51 cửa hàng bán vé số tự chọn Vietlott tại TP.HCM. Ba cửa hàng trong số đó đã bán vé trúng Jackpot mức thưởng rất cao.

Lần thứ nhất là chiếc vé trúng giải Jackpot trị giá gần 70 tỉ đồng ngày 7-12, có dãy số 13-23-27-28-32-45, bán cho khách hàng HVT ở TP.HCM. Cửa hàng bán vé này ở số 76 Nguyễn Thị Nhỏ, phường 15, quận 5. Nhân viên bán vé số cho khách hàng trúng giải Jackpot cũng được thưởng 10 triệu đồng.

Lần thứ hai là vé trúng giải Jackpot ngày 6-1, trị giá khoảng 30,5 tỉ đồng, mang số 22-30-34-36-43-45. Cửa hàng 246 Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10 đã bán chiếc vé may mắn này.

Sản phẩm xổ số tự chọn Mega 6/45 có xác suất trúng giải thưởng Jackpot là 1/8,1 triệu.