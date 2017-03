Đánh giá của VCCI về năng lực cạnh tranh của Đồng Nai không chính xác

Đại diện Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai tại cuộc họp báo. Ảnh: BCH

Theo đó, năm qua tỉnh này đạt nhiều con số ấn tượng: Kim ngạch xuất khẩu gần 14,5 tỉ USD, giá trị tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) gần 64.000 tỉ đồng, tính theo đầu người là gần 67 triệu đồng; thu ngân sách năm 2015 xấp xỉ 40.000 tỉ đồng; TNGT và tội phạm đều giảm ở mức 9%.

Tuy nhiên theo đánh giá của VCCI, chỉ số về năng lực cạnh tranh quốc gia của Đồng Nai giảm, đứng thứ 42/63 tỉnh, thành. Theo đại diện Sở KH&ĐT tỉnh này, thứ hạng cạnh tranh theo đánh giá của VCCI không phản ánh đúng thực chất tình hình.

Một trong các lý do là số lượng doanh nghiệp (DN) phản hồi theo phiếu điều tra của VCCI chỉ có 214 DN, chỉ chiếm 1% tổng số DN trong tỉnh. Cạnh đó, theo đánh giá của VCCI thì một trong năm tiêu chí đi xuống của Đồng Nai là thời gian thủ tục và chi phí không chính thức tăng cao. Trong khi đó Bộ Nội vụ đánh giá ngược lại: Đồng Nai tăng 12 hạng, xếp thứ 4/63 tỉnh, thành về cải cách hành chính... Tuy nhiên theo Sở KH&ĐT, các chỉ số đánh giá cũng cần được nghiêm khắc nhìn nhận để rút kinh nghiệm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh cho rằng bất luận vì lý do gì, việc xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh không cao cần được các ban, ngành và địa phương rà soát, có biện pháp khắc phục. Ông cũng cho biết một trong các lý do ảnh hưởng là cơ hội tiếp cận đất đai của DN thấp, điều này là do cách nhìn nhận. Tỉnh chủ trương tuân thủ quy hoạch một cách chặt chẽ, trong khi đó nhà đầu tư là DN vừa và nhỏ thường muốn tự mình kiếm đất...