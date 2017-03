Du khách đến Sài Gòn… không biết đi đâu

Thành lập cảnh sát du lịch là cần thiết UBND TP.HCM vừa tiếp tục kiến nghị các bộ, ngành cho phép TP thí điểm thành lập lực lượng cảnh sát du lịch để đảm bảo an toàn an ninh cho du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Nhìn nhận về đề xuất này, ông Lã Quốc Khánh nói việc TP kiến nghị thành lập cảnh sát du lịch là cần thiết. “Thái Lan đã làm từ lâu, Lào là nước nhỏ hơn cũng đang làm. Do vậy tôi nghĩ Việt Nam rất cần phải có lực lượng cảnh sát du lịch. Chúng ta cần có môi trường an toàn để thu hút khách quốc tế đến” - ông Khánh nhấn mạnh. bảo tàng Dubai dù không lớn nhưng với kỹ thuật ánh sáng 3D, khi bước vào bên trong, du khách như bước vào thế giới thật với mùi khói, hình ảnh, hương vị… như thật. Trong khi đó, địa đạo Củ Chi vẫn vậy, tái hiện hình ảnh một cách khô khan và không có gì sinh động hơn, rất nhàm chán. Ông NGUYỄN VĂN MỸ,

Tổng Giám đốc Công ty Du lịch Lửa Việt