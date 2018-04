Cần Thơ: Bó tay với 'cò' bến tàu, chợ nổi?

Ngày 26-4, Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ cùng các đơn vị liên quan mở cuộc họp đột xuất để giải quyết, xử lý tình trạng cò mồi chèo kéo khách tại các bến tàu du lịch trên địa bàn TP.

Theo cơ quan chức năng, tình trạng chèo kéo khách tại các bến tàu du lịch đã diễn ra nhiều năm, đã có nhiều cuộc họp thế nhưng vấn đề này vẫn chưa được xử lý dứt điểm. Hiện tượng này gây ấn tượng không tốt đối với khách du lịch, làm xấu đi bộ mặt của TP Cần Thơ trong mắt du khách.

Hiện nay, việc xác định hành vi chèo kéo để xử phạt hành chính là vô cùng khó khăn. Bởi theo quy định thì họ phải có hành vi lôi kéo hay ép buộc khách mới có căn cứ xử phạt. "Hồi đó họ còn lôi kéo khách, chứ bây giờ họ chỉ đến mời chào “chợ nổi không, chợ nổi giá tốt” chứ không có bất cứ hành động nào thì không thể xử lý được" - đại diện Ban An toàn giao thông TP Cần Thơ cho biết.



Hơn 130 phương tiện không đăng ký bến, tài nhưng vẫn được cấp phép xuất bến mỗi khi có khách.



Theo ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, bến tàu Ninh Kiều là do nhiều cơ quan quản lý chứ không phải chỉ riêng sở này. Từ bến bãi, phương tiện, vấn đề đăng kiểm đều được quản lý của mỗi cơ quan khác nhau nên hiện còn tồn tại nhiều bất cập.

Hiện tại chỉ có 25 phương tiện đăng ký bến, tài với Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ và còn hơn 130 phương tiện không đăng ký. Tuy nhiên, công ty vẫn cấp phép xuất bến khi họ có khách, việc này gây khó khăn cho các đơn vị khi tiến hành kiểm tra, xử lý. “Mặc dù chúng tôi tăng cường tuần tra kiểm soát nhưng họ có giấy phép thì chúng tôi làm sao xử lý được” - Trung tá Nguyễn Hoàng Sa, Phó Trưởng phòng CSGT đường thủy (PC68), Công an TP Cần Thơ, nói.

Tại cuộc họp, các đơn vị chức năng yêu cầu Công ty Du lịch quản lý phương tiện giao thông thủy phải chặt chẽ như các bến xe quản lý. Phương tiện nào không đăng ký xem như phương tiện "dù" và không cấp phép xuất bến. Nếu công ty không quản lý được phương tiện thì đề nghị UBND TP lấy lại bến và giao cho đơn vị khác đủ khả năng quản lý.

Ông Lê Thuận Bé, Phó Giám đốc Sở GTVT TP Cần Thơ, cho rằng Công ty Du lịch nên mời các phương tiện chưa đăng ký lại để yêu cầu đăng ký. Phương tiện nào không chịu đăng ký thì lập danh sách chuyển qua cho các lực lượng chức năng để xử lý.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Tấn Khải, đại diện Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ, lại cho rằng các phương tiện này không giống như các xe "dù" đường bộ. “Khi có khách đặt đi tham quan thì họ có đến công ty đăng ký trước một ngày chứ không phải gom khách lại rồi đi liền. Việc không cho các phương tiện này hoạt động là rất khó thực hiện vì họ đã nhận khách rồi. Hơn nữa, các phương tiện này có giấy phép kinh doanh thì không thể nào cấm họ hoạt động” - ông Khải lý giải.

Kết luận tại cuộc họp, bà Trần Thị Xuân, Phó Trưởng ban An toàn giao thông TP Cần Thơ, yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung thực hiện theo Công văn số 35 của Ban An toàn giao thông về việc đảm bảo an toàn trật tự trong dịp lễ 30-4 và 1-5. Theo đó, tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm, thực hiện tốt các nhiệm vụ được đề ra.

“Đề nghị Cảng vụ khu vực IV thời gian tới quan tâm đến phương tiện du lịch trên sông, đó là các nhà hàng nổi. Riêng Công ty Cổ phần Du lịch Cần Thơ thì đề nghị công ty xem xét lại việc đưa tất cả hơn 150 phương tiện vào bến hoạt động. Trong khi chỉ có 25 phương tiện đăng ký bến, tài còn 130 phương tiện không đăng ký nhưng khi có khách vẫn được cấp phép xuất bến như vậy là không được. Công ty phải xem xét tìm giải pháp và có báo cáo lại. Đồng thời yêu cầu công ty không cấp phép xuất bến cho các phương tiện không đăng ký này” - bà Xuân nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, bà Xuân đề nghị Sở GTVT nhanh chóng triển khai đề án quản lý phương tiện thô sơ (khoảng 103 phương tiện).

Giao Sở VH-TT&DL làm văn bản đề xuất, xin ý kiến UBND TP lấy lại bến nếu Công ty Du lịch Cần Thơ không quản lý được các phương tiện.