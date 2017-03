“Đừng để nhà đầu tư ngoại sợ DNNN”

Tiền tản mát là do thực hiện quy định chưa nghiêm Liên quan đến câu chuyện về số tiền từ việc cổ phần hóa của hàng trăm DNNN đi đâu và sử dụng như thế nào, trao đổi bên lề với Pháp Luật TP.HCM, ông Đặng Quyết Tiến, Cục phó Cục Tài chính DN (Bộ Tài chính), cho biết theo quy định vốn nhà nước chỉ đầu tư vào công ty mẹ và được đưa về ngân sách nhà nước từ công ty mẹ. Tuy nhiên, nếu có trường hợp tiền cổ phần hóa nằm tản mát, đang nằm rải rác là do các đơn vị thực hiện chưa nghiêm, đặc biệt là TP.HCM. TP.HCM đang còn giữ khoản tiền đó chưa chuyển về quỹ trong 7-8 năm nay. Nếu nguồn tiền này được để ở DN sẽ nảy sinh vấn đề đầu tư ngoài ngành do thừa tiền. Mục đích của quỹ là hỗ trợ cho người lao động mất việc, dôi dư và hỗ trợ DN, đầu tư vào các công trình trọng điểm của quốc gia. Theo ông Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội, hiện đã có các văn bản quy định chi tiết về việc sử dụng quỹ. Vấn đề sử dụng hiệu quả hay không đối với quỹ này tùy thuộc vào mục tiêu đặt ra ban đầu. Mục tiêu là để ổn định DN thì đang trong quá trình tái cơ cấu và đã ổn định, cho đến nay chúng ta chưa phát hiện sai sót nào hoặc tư lợi trong sử dụng quỹ. Chẳng hạn như năm 2013 do điều kiện kinh tế khó khăn về thu ngân sách, Quốc hội đã có nghị quyết cho chuyển một phần khoản tiền lợi tức trong quỹ đó để bù vào phần chi cho ngân sách. “Việc giám sát quỹ này sẽ theo Luật Ngân sách và trong năm nay có thể sẽ ban hành Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào DN. Đó sẽ là bước nâng cấp độ giám sát, đưa cách quản lý bằng các văn bản pháp quy dưới luật nâng lên thành luật và nâng cao quản lý giám sát của người dân” - ông Kiên nói.