Dung Quất tiếp nhận chuyến tàu dầu thô cỡ lớn nhất đầu tiên

Khu phân xưởng công nghệ của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Đây là chuyến tàu dầu thô cỡ lớn nhất đầu tiên được Nhà máy lọc dầu Dung Quất tiếp nhận sau 5 năm vận hành và là chuyến tàu đầu tiên sau khi đầu tư 320.000 USD nâng cấp, cải hoán phao SPM để tiếp nhận tàu tải trọng 110.000 tấn lên 150.000 tấn.Trước đó Nhà máy lọc dầu Dung Quất cũng đã tiếp nhận 397 chuyến tàu chở từ 80.000 đến 110.000 tấn dầu đưa vào chế biến an toàn, hiệu quả.Sau khi được nâng cấp, cải hoán, công ty BSR đã nâng cấp thân ống, gia cố thêm hệ thống neo buộc và 2 ống nối để bơm dầu thô có chiều dài từ 240-252m, đường kính 16 inch, chính vì vậy hệ thống Phao rót dầu không bến (SPM) nâng công suất tiếp nhận tàu dầu thô lên gấp rưỡi.Từ đây Công ty BSR có khả năng tiếp nhận dầu thô từ các khu vực khác nhau trên thế giới như Tây Phi, vùng Địa Trung Hải..., góp phần đa dạng hóa nguồn dầu thô có thể đưa về chế biến tại Nhà máy lọc dầu Dung Quất, nâng cao hiệu quả, giảm giá thành sản xuất và tiết kiệm cho Công ty hàng năm từ 10-15 triệu USD.Chuyến tàu dầu thô này là chuyến thứ 398 được Công ty BSR tiếp nhận an toàn kể từ khi Nhà máy đi vào vận hành, với tổng khối lượng dầu thô tiếp nhận lên gần 31,3 triệu tấn, chế biến và tiêu thụ gần 28 tấn sản phẩm, góp phần bình ổn thị trường, ổn định an ninh năng lượng cho quốc gia