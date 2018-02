EVNNPC đảm bảo cấp điện ổn định dịp Tết Mậu Tuất 2018

Theo đó, EVNNPC đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, đặc biệt đã cung ứng điện an toàn, liên tục cho các hoạt động nhân dịp Tết dương lịch 2018 và cho các trạm bơm điện ở các địa phương trong các đợt lấy nước tập trung phục vụ đổ ải vụ đông xuân 2017-2018…





Sản lượng điện thương phẩm tháng 1 ước thực hiện 4.847,16 triệu kWh, tăng 16,07% so với cùng kỳ, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 67,25% tăng trưởng 18,65%… Giá bán điện bình quân tháng 1 ước đạt 1.610,73 đồng/kWh, tăng 59,37 đồng/kWh so với cùng kỳ và thấp hơn kế hoạch EVN giao cả năm 24,27 đồng/kWh. Nguyên nhân giá bán điện bình quân tháng 1 tăng nhiều so với cùng kỳ là do thay đổi giá điện theo Quyết định 4495/QĐ-BCT ngày 30-11-2017 của Bộ Công Thương về quy định giá bán điện.

Cũng trong tháng 1, tổng công ty đã thực hiện đóng điện, đưa vào vận hành một số công trình đường dây và trạm biến áp (TBA) 110 kV như: TBA Tam Nông, đường dây và TBA Quế Võ 3, đường dây Cẩm Phả-Cẩm Phả 2, lắp máy biến áp T4 TBA Yên Phong 5, xuất tuyến sau trạm 220 kV Nông Cống, các dự án hoàn thiện sơ đồ Tiên Sơn, Vân Đồn, ngăn lộ 172 trạm Yên Bái, ngăn lộ 172 trạm Vĩnh Yên…, cùng nhiều công trình lưới điện trung, hạ áp, góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.





Trong tháng 1, các đơn vị trong tổng công ty tiếp nhận giải quyết cấp điện mới cho 164 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục là 5,62/7 ngày, giảm 1,38 ngày so với quy định; có 42,01% khách hàng thanh toán tiền điện qua ngân hàng và tổ chức trung gian, trong đó, thanh toán tiền điện qua ngân hàng chiếm 12,04%, thanh toán qua tổ chức trung gian chiếm 29,97%.



Về kế hoạch tháng 2, EVNNPC sẽ tập trung đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng trong dịp Tết nguyên đán 2018 và cấp điện liên tục cho các trạm bơm trong các đợt lấy nước tập trung phục vụ đổ ải vụ đông xuân 2017-2018; đồng thời đẩy nhanh tiến độ thi công, đưa vào vận hành các công trình điện, đặc biệt là các công trình điện phục vụ bà con ở vùng sâu, vùng xa có điện trước Tết nguyên đán.