Giá điện phải theo giá than

Ông Thành cho rằng trong phát triển thị trường cạnh tranh cần đồng bộ cả đầu vào và đầu ra. Giá than đã được Chính phủ đồng ý theo giá thị trường, đây cũng là mặt hàng đầu vào của sản xuất điện nhưng giá điện chưa theo giá thị trường là điều rất khó cho ngành điện. “Thực tế nguồn than chỉ một mình Tập đoàn Than - Khoáng sản (TKV) độc quyền, trong khi đó các nhà máy nhiệt điện sử dụng than trong nước thì không sử dụng được than nhập khẩu. Do đó, EVN hoàn toàn phụ thuộc vào giá bán than của TKV” - ông Thành nói.

“Việc liên tiếp tăng giá bán than nội địa cho các nhà máy nhiệt điện than trong hai năm vừa qua cũng đã đẩy mức chi phí nhiệt điện lên cao hơn” - ông Đinh Thế Phúc, Cục phó Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương), chia sẻ thêm.

