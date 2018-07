Giá thịt heo tăng ảnh hưởng đến lạm phát

Cục Quản lý giá và Tổng cục Thống kê (Bộ KH&ĐT) cũng độc lập đưa ra 2 kịch bản điều hành giá trong những tháng cuối năm, theo đó, cả hai kịch bản đều bảo đảm lạm phát tăng cao nhất cũng khoảng 4%. Cụ thể, kịch bản 1, lạm phát cả năm 2018 dao động từ 3,7- 3,88%. Theo đó, ngay trong tháng 7, lạm phát sẽ giảm 0,2% so với tháng trước do giá dịch vụ y tế sẽ giảm 0,34%, giá xăng dầu (nếu không điều chỉnh) sẽ giảm 1%; tuy nhiên có yếu tố tăng giá từ giá thịt heo, điện nước sinh hoạt, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình, giá gas thế giới.

Từ các tháng 8 cho tới tháng 12, lạm phát sẽ tăng so với các tháng trước đó do việc tăng giá các mặt hàng thịt heo, xăng dầu, gas, dịch vụ giáo dục, thuế bảo vệ môi trường áp vào xăng dầu, ảnh hưởng của thiên tai bão lũ,...

Vẫn các yếu tố giá cả như trên nhưng ở mức tăng cao hơn thì kịch bản 2, lạm phát bình quân của năm 2018 tăng so với năm 2017 là khoảng từ 3,9- 4%.