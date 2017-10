Không đánh đổi chất lượng lấy bất cứ thứ gì!

Đây là một trong những chỉ đạo của ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV Tổng công Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại cuộc làm việc với Truyền tải điện Quảng Nam, thuộc Công ty Truyền tải điện 2 (PTC2).

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường tặng quà cho cán bộ, nhân viên Truyền tải điện Quảng Nam.



Áp dụng công nghệ hiện đại



Truyền tải điện Quảng Nam được giao nhiệm vụ quản lý vận hành lưới điện 220-500 kV trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trải dài trên 270 km. Địa bàn quản lý của đơn vị tiếp giáp với 4 truyền tải lân cận thuộc Công ty Truyền tải điện 2 gồm Truyền tải điện Kontum, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng và Truyền tải điện Quảng Ngãi.

Ông Trần Thanh Phong, Giám đốc PTC2 cho biết, thực hiện chủ đề năm 2017 là “Đẩy mạnh khoa học công nghệ”, PTC2 đã tập trung triển khai ứng dụng công nghệ tại Truyền tải điện Quảng Nam như kiểm tra đường dây 220 kV, 500 kV ứng dụng công nghệ GIS; thử nghiệm Flycam, UAV trong công tác quản lý vận hành lưới truyền tải điện; vệ sinh cách điện thiết bị đang mang điện bằng nước áp lực cao (vệ sinh cách điện hotline); cập nhật hoàn thiện và áp dụng phần mềm quản lý kỹ thuật PMIS và nhiều ứng dụng phần mềm khác.

Theo đó, từ tháng 4-2017 cho đến nay, Truyền tải điện Quảng Nam đã tiến hành vận hành thử nghiệm công tác kiểm tra đường dây 220kV, 500kV ứng dụng công nghệ GIS cho tất cả các đội truyền tải điện trực thuộc trên toàn bộ lưới điện truyền tải thuộc phạm vi do đơn vị quản lý. Cũng từ tháng 4-2017, Truyền tải điện Quảng Nam đã phối hợp Công ty Truyền tải điện 2 và Công ty TNHH TBĐ Mêkông tiến hành bay thử nghiệm sử dụng thiết bị bay không người lái Flycam thực hiện công việc kiểm tra kỹ thuật tại khoảng cột 1834-1836 đường dây 500kV 572/Đà Nẵng – 574/Thạnh Mỹ.

Bên cạnh đó, Truyền tải điện Quảng Nam còn ứng dụng bản đồ dữ liệu sét Linet. Cụ thể, đơn vị này đã phối hợp với Phòng kỹ thuật Công ty lập bảng thống kê mật độ sét hàng ngày để theo dõi và có giải pháp xử lý kịp thời khi mật độ sét lớn.

Tuy vậy, lưới điện thuộc Truyền tải điện Quảng Nam vẫn còn xảy ra hai sự cố do sét đánh đường dây 220 kV Xekaman3 – Thạnh Mỹ và A Vương – Thạnh. Theo thống kê của ứng dụng bản đồ dữ liệu sét Linet trong tháng 9-2017 có 91 lần sét đánh và trong 9 tháng 2017 ước khoảng 1200 lần sét đánh trên khu vực bán kính 500m của các tuyến đường dây 220 kV, 500 kV.

Đừng thỏa mãn với những gì đã có!

Chủ tịch HĐTV EVNNPT Đặng Phan Tường kiểm tra thực tế tại trạm biến áp 500kV Thạnh Mỹ (Quảng Nam).



Ông Đặng Phan Tường, Chủ tịch HĐTV EVNNPT đánh giá công việc của truyền tải điện Quảng Nam rất nhiều, phụ trách khu vực rộng lớn, đảm nhận công tác truyền tải điện của 15 nhà máy thủy điện trên địa bàn. Đây đều là những nhà máy thủy điện có vị trí quan trọng, cung ứng điện cho Quảng Nam, Đà Nẵng và miền Nam. Truyền tải điện Quảng Nam đã làm tốt công tác vận hành đường dây và trạm biến áp, tuy nhiên không được chủ quan, đặc biệt trong bối cảnh ở khu vực này xảy ra nhiều sự cố do sét đánh, do vậy hạn chế sự cố do sét đánh cũng là yêu cầu chung của cả EVNNPT.



Bên cạnh đó, Truyền tải điện Quảng Nam và các đơn vị của EVNNPT cần hoàn thành kế hoạch sửa chữa lớn 2017 và có kế hoạch 2018. “Người đứng đầu đơn vị phải chịu trách nhiệm về việc này, nếu không hoàn thành sẽ bị trừ điểm thi đua. Các đơn vị cần lưu ý đến chất lượng vận hành hệ thống lưới điện, nhất định không đánh đổi chất lượng lấy bất cứ thứ gì”- ông Tường nhấn mạnh.

Theo người đứng đầu EVNNPT, các đơn vị cũng cần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, điều chỉnh các chỉ tiêu sát với thực tế hơn; tham khảo thế giới trong việc vận hành đường dây, trạm biến áp và áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến; tăng cường quản trị nhân lực; đưa ra các phương án xếp hạng các đội truyền tải điện với các tiêu chí như quy mô quản lý, năng suất lao động, chất lượng thiết bị, điện áp, độ tin cậy và hiệu quả kinh tế.

Ngoài ra, các đơn vị, trong đó có PTC2 phải cố gắng hơn nữa trong việc quản lý vận hành, giảm tỉ lệ tổn thất điện năng, phấn đấu tăng năng suất lao động. “Các đơn vị cần biết mình đang ở đâu trong xếp hạng để điều chỉnh. Đừng thỏa mãn với những gì đã có”- ông Tường lưu ý.