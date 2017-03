Máy bay VietJet hạ cánh khẩn nguy vì hỏng hệ thống thủy lực

Tổng giám đốc Tổng công ty quản lý bay Đinh việt Thắng (áo vàng) trực tiếp lên đài chỉ huy xử lý tình huống hạ cánh khẩn nguy - Ảnh: Hàng không Việt Nam



Ông Đinh Việt Thắng - Tổng giám đốc Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam - cho biết sân bay quốc tế Nội Bài vừa xử lý tốt một tình huống hạ cánh khẩn nguy đối với chuyến bay VJC8667 của hãng hàng không VietJet Air, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ 185 hành khách và phi hành đoàn.

Trước đó, vào lúc 11 giờ 51 ngày 1-9, chuyến bay VJC8667 của hãng hàng không VietJet Air (khai thác bằng máy bay A320 mang số quốc tịch VNA689) khởi hành từ sân bay Nội Bài (Hà Nội) đi sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) theo đúng kế hoạch, trên máy bay có 185 hành khách và phi hành đoàn.

Chưa đầy nửa giờ sau khi cất cánh, phi công phát hiện máy bay trục trặc hệ thống thủy lực. Đây là hệ thống kỹ thuật rất quan trọng của máy bay, có tác động trực tiếp đến rất nhiều bộ phận khác nên phi công buộc phải xin hạ cánh khẩn cấp.

Tại thời điểm phát hiện trục trặc, càng trước của máy bay VNA689 đã bị hỏng, không điều khiển được. Cánh tà máy bay cũng không thể mở hết để tăng lực cản, giảm vận tốc máy bay (cánh tà là một bộ phận cấu tạo trên cánh máy bay, mở ra/khép vào khi máy bay cất/hạ cánh để tăng thủy lực cho máy bay, có tác dụng giảm/tăng lực cản khi máy bay cất/hạ cánh).

Yêu cầu đầu tiên đối với máy bay xin hạ cánh khẩn cấp là phải tính đến yếu tố trọng lượng. Do chuyến bay VJC8667 vừa cất cánh được khoảng nửa giờ, nhiên liệu vẫn còn đầy, vượt tiêu chuẩn an toàn. Trong khi đó, loại máy bay A320 lại không có hệ thống xả dầu nên buộc phải bay tiếp để tiêu hao bớt nhiên liệu, giảm nguy cơ cháy nổ.

Một máy bay VietJet Air đang hạ cánh - Ảnh minh họa

Kíp trực điều hành không lưu của Trung tâm kiểm soát tiếp cận và Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài đã phối hợp với tổ bay dẫn dắt máy bay vào khu vực bay chờ phía Đông đài Dẫn đường (VOR) Nội Bài, theo quỹ đạo và độ cao tối ưu để ít gây ảnh hưởng các hoạt động khai thác khác. Đồng thời triển khai ngay phương án khẩn nguy trợ giúp VJC8667.

Sau 42 phút bay chờ, tổng cộng là hơn 1 giờ bay trên trời, tổ bay công bố tình trạng khẩn nguy PAN PAN, xin ưu tiên vào hạ cánh và xin hỗ trợ mặt đất.

Trung tâm kiểm soát tiếp cận và Đài Kiểm soát không lưu Nội Bài đã phối hợp với các đơn vị liên quan giải tỏa khu vực cất hạ cánh để ưu tiên cho tình huống khẩn nguy. Thời điểm này, sân bay Nội Bài đang đóng cửa một đường băng để sửa chữa, nâng cấp, chỉ còn duy nhất 1 đường băng hoạt động. Toàn bộ 4 chuyến bay đến Nội Bài phải bay vòng chờ trên trời theo sự hướng dẫn của đài không lưu và 12 chuyến bay đang chuẩn bị cất cánh đều phải nhường quyền ưu tiên cho máy bay khẩn nguy.

Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài cũng triển khai phương án khẩn nguy, bố trí kịp thời, đầy đủ các thiết bị hỗ trợ hỗ trợ mặt đất như xe chữa cháy, xe cứu thương, xe kéo đẩy máy bay…. để có thể hỗ trợ có hiệu quả nhất cho máy bay khẩn nguy của VietJet.

Lúc 13 giờ, chuyến bay VJC 8667 đã hạ cánh an toàn xuống đường băng sân bay Nội Bài. Do càng trước bị hỏng, máy bay chạy hết đà thì dừng lại, không tự lăn được vào nên phải dùng xe kéo đẩy kéo vào sân đỗ để trả khách. Các phương tiện khẩn nguy thuộc sân bay đã trợ giúp kịp thời và kéo tàu bay về sân đỗ an toàn, giải phóng đường cất hạ cánh một cách nhanh nhất.

Sau đó, hoạt động bay ở Nội Bài đã được nhanh chóng hoạt động bình thường trở lại sau khi đã kết thúc tình huống khẩn nguy và kiểm tra an toàn đường cất hạ cánh.

Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã biểu dương tổ lái, kíp trực điều hành bay và Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp tốt tình huống khẩn nguy này.

Theo Tô Hà (NLD)