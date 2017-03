Méo mặt vì lãi suất cho vay tăng

Lợi nhuận có xu hướng giảm Hiện 70% nguồn vốn của rất nhiều DN là vốn vay ngân hàng, thay vì từ thị trường chứng khoán hay từ các kênh khác như nhiều quốc gia khác trên thế giới. Do đó đa phần DN sẽ chịu tác động trực tiếp nếu lãi suất cho vay có biến động. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, trong sáu tháng đầu năm nay, số DN hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Hiệu quả sinh lời và lợi nhuận của khối DN phi tài chính đang có xu hướng giảm do các loại phí như chi phí tài chính, chi phí sản xuất, các loại thuế và phí… tăng lên nhanh chóng. Một số chuyên gia nhận định các ngân hàng khó có khả năng hạ lãi suất do nợ xấu còn tồn đọng, chưa được giải quyết khiến vốn hiệu dụng của ngân hàng thấp. Do đó, lãi suất là một trong những vấn đề rất lớn trong năm nay của DN. ---------------------------- Không nên chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi

Khách hàng không nên chỉ nhìn vào lãi suất ưu đãi, mà cần quan tâm đến lãi suất cơ sở và biên độ. Mặt khác, khách hàng cần tính toán lãi suất cho toàn bộ thời gian vay, chứ năm đầu lãi suất thấp sau đó đến các năm tiếp theo thả nổi thì chắc chắn người vay sẽ chịu rủi ro lớn. Đặc biệt, khi mua bất động sản với mục đích đầu tư, ngoài việc dựa vào túi tiền của mình, khả năng thanh khoản thì cũng cần tính toán nhu cầu thị trường. Bởi hiện nay qua rồi giai đoạn mua bất động sản xong đắp chiếu để đấy chờ giá lên để kiếm lời lớn. TS NGUYỄN MINH PHONG