"Ngoại xâm và nội ứng"

Nhất là những ngày sắp tết, hàng nhập chính ngạch, tiểu ngạch, nhập lậu ào ạt tràn về khắp cả nước.

Ngay cả tại hội chợ “Kết nối cùng hàng Việt và hỗ trợ việc làm vì sự phát triển thanh niên” được tổ chức tại Công viên Gia Định vừa qua cũng đầy dẫy hàng TQ giá rẻ. Hầu hết hàng hóa TQ từ hàng điện tử, máy móc, đồ chơi, quần áo… đều có mẫu số chung là bề ngoài khá bắt mắt nhưng chất lượng kém, không an toàn và giá cực rẻ. Có thể coi đây như một cuộc “ngoại xâm kinh tế” với sự “nội ứng” của những tay trong là những cán bộ biến chất của các cơ quan quản lý xuất nhập khẩu, kể cả sự tiếp tay vô tình hay cố ý của chính những doanh nghiệp trong nước. Những doanh nghiệp này “nối giáo cho giặc” bằng cách mua hàng giá rẻ của TQ về gỡ mác của họ ra, dán nhãn mác Việt Nam vào để bán cho những người đã hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Theo lời tự thú của một chủ doanh nghiệp sản xuất giày Việt Nam trên báo chí: “Nếu ông đầu tư sản xuất thì nhiều lắm chỉ lãi 5%, trong khi nhập giày, dép TQ về, in dập tên thương hiệu lên rồi bán thì lãi 25%-30%”. Hàng may mặc cũng vậy. Đa số áo quần tại các cửa hàng thời trang hay bày bán tràn lan trên hè phố là hàng TQ nhập lậu về thay mác hàng Việt. Hàng ngàn cơ sở may cá thể phải đóng cửa vì không cạnh tranh nổi với hàng rẻ mạt của TQ. Thậm chí hiện nay, một số cơ sở có thương hiệu trong ngành may mặc cũng không cần mở xưởng mà đặt sản xuất bên TQ với giá cực rẻ.

Hàng TQ giá rẻ mạt bởi họ có lợi thế là nhân công đông, sản xuất quy mô lớn nhờ thị trường 1,3 tỉ dân. Sau khi đáp ứng nhu cầu trong nước, hàng dư họ bán tống bán tháo cho các nước láng giềng có thu nhập thấp. Ngoài ra, chính phủ TQ có chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng cho các doanh nghiệp xuất khẩu rất cao, trung bình 15% và đồng nhân dân tệ lại luôn được kềm tỉ giá thấp. Chiến lược bán giá thấp là để chiếm lĩnh thị trường các nước bên cạnh và có thể tiến đến tiêu diệt luôn thị trường đó.

Các doanh nghiệp Việt Nam phải hết sức cảnh giác, không nên vì cái lợi trước mắt mà tiếp tay đưa hàng TQ vào giết các doanh nghiệp trong nước. Và hãy tự cứu mình trong khi chờ đối sách của chính phủ bằng cách cùng nhau nói không với hàng nhập lậu, hàng dỏm giá rẻ của TQ.

PHẠM ĐÌNH THỐNG