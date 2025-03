Tỉnh Long An 'chấn chỉnh' các dự án chậm triển khai, không đảm bảo tiến độ 13/03/2025 14:00

(PLO)- Trong bối cảnh thu hút đầu tư gặp nhiều biến động, lãnh đạo tỉnh Long An quyết tâm chấn chỉnh các dự án chậm triển khai hoặc không đảm bảo tiến độ đề ra.

Với mục tiêu không để lãng phí nguồn lực đất đai, tỉnh Long An đã thực hiện hàng loạt cuộc kiểm tra, xử phạt nhiều dự án chậm triển khai, chây ỳ tiến độ. Chính sách này không chỉ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn tạo ra một môi trường đầu tư minh bạch, công bằng hơn cho các doanh nghiệp thực sự có năng lực và thiện chí kinh doanh.

Siết chặt kiểm tra, mạnh tay xử lý vi phạm

Tại phiên họp thường kỳ đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 2 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2025 (diễn ra tuần trước), Chủ tịch UBND tỉnh Long An, ông Nguyễn Văn Út, nhấn mạnh rằng tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện tối đa để phát triển. Tuy nhiên, đối với các dự án chậm triển khai hoặc không có động thái thực hiện từ khi có chủ trương đầu tư, tỉnh sẽ kiên quyết thu hồi để tránh lãng phí tài nguyên.

Long An quyết tâm chấn chỉnh các dự án chậm triển khai hoặc không đảm bảo tiến độ đề ra. Ảnh:Minh họa

Cụ thể, trong tháng 2, tỉnh Long An đã tiến hành kiểm tra 7 dự án đầu tư, ban hành 6 quyết định xử phạt vi phạm hành chính các chủ đầu tư do không thực hiện đúng nội dung đầu tư hoặc không có giấy chứng nhận đầu tư.

Còn từ đầu năm đến nay, tỉnh Long An đã kiểm tra 16 dự án và ra quyết định xử phạt 11 trường hợp với tổng số tiền lên đến 935 triệu đồng. Bên cạnh đó, tính từ đầu năm, tỉnh cũng chấm dứt hoạt động của 2 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 5,27 triệu USD, cùng với 12 dự án đầu tư trong nước (DDI) có tổng vốn lên đến 1.287,7 tỷ đồng.

Với đầu tư công, năm 2025, tổng vốn đầu tư công được phân bổ cho tỉnh Long An là 8.625,785 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 2, tỉnh đã giải ngân 761,114 tỷ đồng, đạt 8,74% kế hoạch, thấp hơn mức 16,43% cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn do tỉnh quản lý đạt 6,37% kế hoạch, còn vốn huyện quản lý đạt 15,2%.

Điều này đặt ra thách thức lớn trong việc thúc đẩy tiến độ giải ngân, đảm bảo hiệu quả các dự án công nhằm cải thiện hạ tầng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhiều dự án được đầu tư trên địa bàn tỉnh Long An trong tháng 2-2025. Ảnh: Huỳnh Du

Từ đầu năm 2025 đến nay, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp tại Long An có sự tăng trưởng nhưng vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 2-2025 giảm 2,87% so với tháng trước nhưng tăng 22,94% so với cùng kỳ năm 2024. Lũy kế hai tháng đầu năm, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,94%, trong khi ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải giảm 17,78%.

Về thu hút đầu tư, tình hình đầu tư trong và ngoài nước đều ghi nhận sự sụt giảm. Trong tháng 2, tỉnh Long An cấp mới 6 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 679 tỷ đồng, giảm 1.434,8 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Đối với đầu tư nước ngoài, tỉnh cấp mới 10 dự án với tổng vốn đăng ký 30,4 triệu USD, giảm 72,9 triệu USD. Dù vậy, Long An vẫn là điểm đến được nhiều nhà đầu tư quan tâm khi có 1.399 dự án FDI với tổng vốn đăng ký lên đến 12.745,3 triệu USD.

Tạo môi trường đầu tư minh bạch, hiệu quả

Những động thái quyết liệt của Long An trong việc kiểm soát đầu tư đã góp phần thúc đẩy tiến độ các dự án chậm triển khai trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Út, Chủ tịch UBND tỉnh Long An phát biểu tại phiên họp UBND tỉnh. Ảnh:LĐ

Chủ tịch UBND tỉnh Long An khẳng định: "Chúng tôi cam kết đã nói là làm, làm đến đâu hiệu quả đến đó, rõ từng công việc, rõ từng sản phẩm. Tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, xử lý mạnh tay các dự án chậm tiến độ để tối ưu hóa nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho địa phương."

Trong thời gian tới, Long An sẽ tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, cải thiện môi trường kinh doanh và giám sát chặt chẽ tiến độ thực hiện dự án.

Việc thu hồi các dự án không triển khai không chỉ giúp tránh thất thoát tài nguyên mà còn mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư có năng lực, sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh. Đây là bước đi mạnh mẽ để Long An khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế trọng điểm khu vực phía Nam.