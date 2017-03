Người dân có xu hướng đổi USD ra VND để gửi tiết kiệm

Hiện tại USD tự do đang dao động quanh ngưỡng mua vào 21.260 VND/USD, bán ra 21.280 VND/USD, không đổi so với ngày hôm trước. Như vậy với giá USD tự do hiện tại thì giá bán đang thấp hơn so ngân hàng.

Người dân gửi tiền tiết kiệm tại Ngân hàng Vietinbank. Ảnh: HTD

Một số chuyên gia cho rằng hiện nay lãi suất tiền gửi bằng VND trung bình khoảng 5%-6%/năm, trong khi lãi suất USD trên dưới 1%. Cùng với đó lạm phát hiện đang được kiểm soát rất tốt, người dân có xu hướng đổi USD ra VND gửi tiết kiệm vì có lời hơn khoảng 3%-4% lãi suất.

Trong một diễn biến khác, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cho biết dự trữ ngoại hối đang ở mức cao nhất từ trước tới nay (mức dự trữ quốc gia đạt trên 35 tỉ USD).

Y.TRANG