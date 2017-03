Người nuôi heo bán rẻ, người ăn thịt mua đắt

Giá heo tiếp tục nhảy múa Thị trường thịt heo tại các chợ lẻ đang rơi vào tình trạng ế ẩm những ngày gần đây, nhưng giá heo nhập ở các chợ đầu mối tiếp tục tăng thêm 5.000-7.000 đồng/kg. Bà Trường, tiểu thương chợ Thủ Đức, cho biết sinh viên và công nhân về quê ăn tết nên sức tiêu thụ giảm mạnh. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây thịt heo nhập từ các chợ đầu mối vẫn tiếp tục leo lên mức giá mới. Các loại thịt như ba rọi, cốt lết, sườn non đều từ 70.000-95.000 đồng/kg. “Hôm qua tui lấy sườn non ở chợ Hóc Môn 100.000 đồng thì hôm nay đã nhích lên 105.000 đồng, về bán nhưng không ai mua” - chị Phương, tiểu thương chợ Tân Sơn Nhất (Q.Gò Vấp, TP.HCM) - nói. Trái với không khí ế ẩm ở các chợ lẻ, tại chợ đầu mối Hóc Môn hoạt động mua bán lại rất nhộn nhịp. Tới 10g sáng 4-2, khu vực pha lóc vẫn rất đông tiểu thương và người đi mua. Một thương lái cho biết ngày thường có thể bán 20-25 con heo pha lóc, tuy nhiên mấy ngày gần đây có thể tăng thêm 5-8 con. Sức mua tăng, thịt heo rất nhiều nhưng giá được các thương lái bán ra lại rất khác nhau. Cùng loại thịt heo ba rọi loại 1 có nơi rao 70.000 đồng/kg nhưng có sạp lại lên tới 90.000 đồng/kg. Tương tự, thịt giò trước tại sạp Ngọc Thu bán 60.000 đồng/kg, ở một số sạp khác chỉ rao 40.000-45.000 đồng/kg... Do giá chênh lệch khá nhiều với bên ngoài nên không chỉ tiểu thương mua sỉ mà nhiều người dân mua lẻ cũng tranh thủ vào mua thịt heo về chế biến ăn tết. Trần Mạnh - Dũng Tuấn