Người Việt lũ lượt đi nước ngoài nghỉ lễ 30-4

Người Việt du lịch nước ngoài chi “mạnh tay” hơn Trong một báo cáo bức tranh toàn cảnh về du lịch toàn cầu trong năm 2018 Visa công bố mới đây cho thấy: So với các quốc gia khác, người Việt có hành trình du lịch ngắn nhất trên thế giới với 74% chuyến đi kéo dài trong bốn đêm hoặc ít hơn. Báo cáo cũng chỉ ra một loạt xu hướng tích cực của du khách Việt Nam với những điểm nổi bật nhất là các chuyến đi dần ngắn hơn: Trung bình chuyến du lịch gần nhất của du khách Việt chỉ kéo dài bốn đêm, ngắn hơn rất nhiều so với con số trung bình ở châu Á-Thái Bình Dương là bảy đêm. Nhiều chuyến đi nước ngoài hơn: Trung bình mỗi du khách Việt sẽ đi nước ngoài năm lần trong hai năm tới. Con số này đã tăng lên so với hai năm trở lại đây (3,5 chuyến). Du khách có ý định chi tiêu nhiều hơn: Mỗi du khách Việt dự kiến sẽ chi khoảng 1.100 USD trong chuyến đi tiếp theo. Trung bình trong chuyến đi gần nhất, họ chỉ chi 880 USD. Sử dụng thẻ thường xuyên hơn: 74% du khách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ cho những chi tiêu trước chuyến đi; và khi thực hiện giao dịch tại điểm đến, nhiều người sử dụng thẻ để thanh toán nhưng phần lớn du khách vẫn thích mang theo tiền mặt dưới dạng ngoại tệ hơn. Ông Sean Preston, Giám đốc Visa tại Việt Nam, Campuchia và Lào, chia sẻ khi nền kinh tế Việt Nam phát triển với sự xuất hiện ngày càng nhiều của tầng lớp trung lưu và khá giả, sẽ có nhiều người hứng thú với du lịch quốc tế hơn. Điều này đã được chứng minh rõ nét trong kết quả khảo sát là người dân đi du lịch nhiều hơn, chi tiêu cho du lịch “mạnh tay” hơn.